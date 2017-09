Wahlprogramme in der Computer-Analyse Das sind die beliebtesten Floskeln der Parteien

Haben Sie das Wahlprogramm einer Partei gelesen? Nein? Sie sind nicht allein. Die meisten Wähler haben wohl auch kurz vor der Bundestagswahl noch nie einen Blick in die Papiere geworfen, in denen CDU, SPD, Grüne und Co. ihre Pläne und Versprechen für die kommenden vier Jahre aufgeschrieben haben.

Das liegt auch an den Programmen selbst: Sie sind meist sehr umfangreich und dazu noch schwer lesbar. Das schreckt viele Menschen ab. SPIEGEL ONLINE hat den Check gemacht und die Werke der Parteien von Computerprogrammen überprüfen lassen: Wie unterscheiden sie sich sprachlich? Wer "fordert" wortwörtlich am häufigsten? Und wer greift am häufigsten zur Floskel?

Einige Besonderheiten kamen dabei heraus: Keine Partei benutzt zum Beispiel so häufig das Wort "Innovation" wie die Sozialdemokraten. Und die Union verlässt sich gern auf Heimatphrasen, die an die Zeit von Helmut Kohl erinnern.

Die Auswertung konzentrierte sich auf jene sechs Parteien, die die größten Chancen haben, in den Bundestag einzuziehen. 823 Seiten lang sind deren Programme zusammen. Mehr zur Methodik lesen Sie am Ende des Artikels. (Und hier finden Sie eine inhaltlichen Vergleich der Programme.)

CDU/CSU

Helmut Kohl hatte schon als aufstrebender Politiker in der pfälzischen Heimat eine Schwäche für eine bestimmte Phrase: In vielen seiner Reden baute er das Fragment "in diesem unserem Lande" ein. Zeitgenossen verpassten ihm den Spitznamen "Indula". Und siehe da: Kohls Erbe setzt sich bis heute fort. Im CDU-Programm taucht "unser Land" auffallend häufig auf.

Ansonsten präsentiert sich die Union in der Wortwahl bieder, verwendet gerne abgenutzte Worte wie "Wachstumsmotor" und "Zukunftsprojekt". Eine entscheidende Rolle im Programm spielt die Kanzlerin: Keine der anderen fünf Parteien nennt sonst im Programm ihren Spitzenkandidaten. Bemerkenswert außerdem: Die Sätze sind im Schnitt deutlich kürzer als bei der Konkurrenz. Tatsächlich hatte sich die Union vorgenommen, ein besonders leicht verständliches Programm zu verfassen.

Das Programm in Zahlen:

129.000 Zeichen

6,7 Zeichen pro Wort

11,7 Wörter pro Satz

SPD

Das SPD-Wahlprogramm kommt eher uninspiriert daher, zumindest wenn es nach der Wortwahl geht. Da hilft es auch nicht, dass die SPD das Wort "Innovationen" so häufig wie keine andere Partei in ihrem Programm nennt. Beispiele: "In Deutschland brauchen wir mehr Bereitschaft für Innovationen", Unternehmen bräuchten "einen Staat, der Impulse für Innovationen setzt", daneben findet sich "Innovationsoffenheit", "Innovationsprogramme", "Innovationsmotor", "Innovationsdialog", "Innovationsagenturen", "Innovationscheck". Am Ende bleibt kein Zweifel: Die SPD will innovativ sein.

Sie will aber noch mehr - und kleidet das oft in Sätze, die einen ratlos zurücklassen. Zum Beispiel bei der Bologna-Reform, die europäischen Studenten den Weg ins Ausland erleichtern soll: "Dafür müssen wir europaweit Qualitätsanreize setzen, damit Studieneingangsphasen flexibler gestaltet und Freiräume zur Studiengestaltung ausgeweitet werden." Interessant. Oder dieser: "Die Jagd soll zeitgemäß und naturnah sein."

Das Programm in Zahlen:

254.000 Zeichen

6,9 Zeichen pro Wort

14,2 Wörter pro Satz

Die Linke

Die Linken mögen es ausführlich. In Sachen Seitenumfang muss sich die Partei nur den Grünen geschlagen geben. Bei keiner anderen Partei geht es so "gerecht" zu - die Linke überflügelt bei der Verwendung des Begriffs sogar die SPD, die das Thema "Soziale Gerechtigkeit" zu einem zentralen Punkt ihres Programms ausgerufen hat.

DPA Gerecht soll es bei der Linken zugehen

Mit den Linken soll zudem alles "gut" werden: "gute Bildung", "gute Arbeit", "gute Löhne", "gute Renten", "gute Pflege". Keine andere der fünf Parteien fordert zudem so oft einen "Rechtsanspruch" in allen möglichen Lebenssituationen ein: auf mobiles Arbeiten und Home-Office, auf Ganztagsbetreuung für Kinder, auf inklusive Bildung oder ein kostenfreies Girokonto.

Das Programm in Zahlen:

388.000 Zeichen

6,9 Zeichen pro Wort

13,3 Wörter pro Satz

Grüne

Das längste der sechs untersuchten Programme ist fast viermal so lang wie jenes der AfD. Dabei bietet es sprachlich wenig Überraschendes. Irgendwie ist alles Durchschnitt: Wort- und Satzlänge zum Beispiel, zudem wird moderat gefordert und moderat abgelehnt.

Ein Wort hat es den Grünen aber besonders angetan - eigentlich ist es ein Wortteil: "Innen" wird im Wahlprogramm am häufigsten genutzt. Dafür gibt es eine einfache Erklärung: Die Partei setzt die gleichberechtige Ansprache von Mann und Frau mit "Unternehmer*innen" und "Forscher*innen" konsequent durch.

Einige Wortkreationen dürften beim normalen Bürger doch für Fragezeichen sorgen: Oder wissen Sie, was sich hinter "Landgrabbing" verbirgt? Oder hinter "Mediationskapazitäten", "Wiedervernässung" oder "Textilbeton" (ohne googlen)?

Das Programm in Zahlen:

404.000 Zeichen

6,7 Zeichen pro Wort

13,8 Wörter pro Satz

FDP

Lindner, Lindner, Linder - seit Monaten ist der FDP-Chef quasi omnipräsent. Geht es dieser Tage um die FDP, kommt man an der liberalen Ein-Mann-Kapelle kaum vorbei. Doch wie präsentiert sich das FDP-Wahlprogramm? Lindnerfrei (sieht man mal vom persönlichen Vorwort des Vorsitzenden ab). Dafür fällt 227 Mal die Formulierung "Wir Freie Demokraten..."

KOALL/ EPA/ REX/ Shutterstock Christian Lindner

Doch ein wenig Lindner-Sprech können sich die Programm-Macher nicht verkneifen, etwa wenn sie vermeintlich junge, frische, englische Begriffe verwenden: Dann ist von "Empowerment" und "Vectoring" die Rede. Daneben präsentiert das Programm auch aber viel sprachliche Tristesse: "Berechtigungslogiken", "Überforderungsregelungen" und "Verkehrsbeeinflussungsanlagen" sind nur einige Beispiele. Und falls jemanden betrifft: die FDP will "den Flickenteppich der Kormoranverordnungen in Deutschland harmonisieren".

Das Programm in Zahlen:

238 000 Zeichen

6,9 Zeichen pro Wort

14,3 Wörter pro Satz

AfD

Die "Alternative für Deutschland" hat das kürzeste Wahlprogramm der sechs untersuchten Parteien. Die AfD setzt auch hier auf Provokation und Abgrenzung. Das zeigt sich auch im sprachlichen Bereich, wenn die Verfasser sich um das "Zurückweichen des Deutschen vor Einwanderersprachen" sorgen.

Auffällig: Gemessen an der Textlänge "lehnt" keine andere Partei so viel "ab" wie die AfD - um sich gleichzeitig über "Bedenkenträger" und "Verweigerungshaltung" zu beschweren. Zudem tauchen einige Begriffe nur bei der AfD auf: Etwa "Massenzuwanderung", "Abschiebungshindernisse" oder "Berufspolitikertum".

Das Programm in Zahlen:

115.000 Zeichen

7,1 Zeichen pro Wort

14,5 Wörter pro Satz

Methodik:

Die seit Anfang August online verfügbaren PDF-Fassungen der Wahlprogramme wurden in Textdateien umgewandelt. Dabei entstandene Fehler - insbesondere Trennstriche mitten in Worten - konnten fast vollständig behoben werden. Inhalts- und Sitchwortverzeichnisse wurden gelöscht, Infografiken ignoriert.