Kleinparteien Wahlkampf auf 500-Euro-Basis

"Wachstum als Holzweg" pinselt Jan Theiler mit roter Farbe in den Himmel seines recycelten Wahlplakats. Darauf: Eine Art Kapitalismus-Tsunami, der Berlin überrollt. Etwas überzeichnet ist auch Theilers Erläuterung zum Plakat: "Die Welle bohrt sich durch unsere Kieze, bis auch das letzte Biotop verschlungen wurde."

Theiler ist Dadaist, früherer Hausbesetzer - und nun eben Generalsekretär einer Partei namens bergpartei, die überpartei, Zusatz: "ökoanarchistsch-realdadaistisches sammelbecken".

Theiler führt eine von Dutzenden Gruppen an, von denen die Moderatoren am Wahlabend in ARD und ZDF und RTL sagen werden, da gäbe es auch noch ein paar "Sonstige". Die werden dann schon keine Namen mehr haben. Theiler macht Wahlkampf, Abteilung Klein- und Kleinstparteien.

Insgesamt 42 Parteien treten am 24. September zur Bundestagswahl an - aber von den meisten hat die Mehrheit der Bürger wohl kaum je zuvor gehört. Von schrill bis skurril, von multikulturell bis ausländerfeindlich - das Spektrum ist groß. Aber allen Kleinstparteien ist gemein: Sie sind bei der Bundestagswahl chancenlos.

Die Dadaisten von der bergpartei zum Beispiel warnen vor den Veränderungen in ihren Kiezen, die Schwierigkeit noch bezahlbaren Wohnraum zu finden. Für die Partei ehemaliger Hausbesetzer und Künstler ist es der zweite Antritt zur Bundestagswahl.

"Die Leute nehmen die inhaltslosen Sprüche der großen Parteien doch gar nicht mehr wahr", sagt Theiler. Deshalb stellt der 49-Jährige seine Großstellwände direkt neben die Plakate von CDU, SPD und Co.

Die meisten Kleinstparteien finanzieren sich über Spenden und Mitgliedsbeiträge. Theilers Partei stemmt den Wahlkampf mit maximal 500 Euro, Mitgliedsbeiträge gibt es nicht. "Uns geht es in erster Linie gar nicht um die Stimmen. Wir wollen die Zeit nutzen, den öffentlichen Raum mit unseren Botschaften zu füllen", sagt er. "Wenn wir dadurch einige Verdrossene in die Kabine locken, die sonst keine politische Heimat mehr finden, ist das auch nicht verkehrt."

Wer zur Bundestagswahl antreten will, aber nicht bereits im Bundestag sitzt oder weniger als fünf Abgeordnete in einem Landtag hat, der muss Unterstützer vorweisen.

Für eine eigene Landesliste benötigt eine Partei Unterschriften von 0,1 Prozent der Wahlberechtigten des jeweiligen Bundeslandes. Bei hoher Bevölkerungszahl braucht es jedoch nicht mehr als 2000. Dies gilt zum Beispiel für Nordrhein-Westfalen oder Bayern. Am Ende schafften es insgesamt 26 dieser Parteien, die nötige Anzahl an Unterschriften einzuholen. Sie dürfen sich nun mit mindestens einer Landesliste beteiligen, also in mindestens einem Bundesland antreten.

Marketing-Gag oder Partei mit Substanz?

Die erst im Mai dieses Jahres gegründete Gruppierung Die Urbane. Eine HipHop Partei hat es auch geschafft. Nur hat man ganz in Hip-Hop-Manier die Frist bis auf den letzten Drücker ausgereizt: "Uns fehlten fünf Tage vor Fristende noch 500 Unterschriften", sagt Parteichef Raphael Hillebrand. In Clubs, bei Nachbarn und mit dem Ghettoblaster im Park machten sie sich auf die Suche nach Unterstützern. So schafften sie es.

Und jetzt der richtige Wahlkampf: Laut Generalsekretär und Rapper Fabian Blume aka SirQlate ist in der eigenen Szene die Erwartungshaltung sehr hoch. "Es wird sich schon gefragt, steckt da nun ein Marketing-Gag hinter oder ist es wirklich eine Partei mit Substanz?"

Nun müssen sie beweisen, wie ernst sie es meinen: Denn es geht ihnen nicht um die Musik, es geht um HipHop als Kultur, die schon immer hoch politisch gewesen sei: "Wenn wir uns in unserem Freundeskreis umsehen, dann sind das völlig andere Menschen als die im Bundestag", sagt Blume. Doch es müsse sich jeder Mensch dort repräsentiert fühlen und seine Interessen angemessen vertreten sehen.

Gesundheit, Humanismus, Spaß

Wofür eine Partei eintritt, erklärt sich gewissermaßen von selbst, wenn ihr Name zugleich das Parteiprogramm abbildet. Eine dieser monothematischen Gruppierungen ist die Partei für Gesundheitsforschung. Wenn Vorsitzender Felix Werth die Plakate an die Laternen hinter der Berliner Charité bindet, dann setzt er darauf, genau diejenigen zu erreichen, die von besserer Medizin zur Behandlung von Alterskrankheiten profitieren würden.

Warum hat der 39-jährige Biochemie-Student eine solche Mono-Partei gegründet? "Es ist ein gutes Mittel, um Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Wir dürfen ja zum Beispiel Plakate aufhängen oder einen Wahlwerbespot im Fernsehen senden."

Nur ein einziges Thema zu behandeln, das kommt derweil für die Partei der Humanisten nicht in Frage. Sie setzen sich für eine konsequente Trennung von Staat und Religion sowie für mehr Selbstbestimmung ein, ob in Sachen Drogenkonsum oder Sterbehilfe.

Die selbsternannte Startup-Partei will die Bundestagswahl nutzen, um neue Mitglieder für sich zu gewinnen. "Politisch engagiert zu sein gilt als unsexy und wir wollen zeigen, wie viel Spaß es machen kann", sagt Vorstandsmitglied Lorenz Bölter.

Mehr als Spaß wird dann aber am Ende auch nicht drin sein.