Keine CDU in Bayern Anwaltspaar fechtet Bundestagswahl an

Wegen der eingeschränkten Wählbarkeit von CDU und CSU in Deutschland bei der Bundestagswahl hat ein Nürnberger Anwaltspaar das Ergebnis angefochten.

Kritik üben die Juristen dabei an den "Staatsorganen". Indem der Gesetzgeber und der Bundeswahlleiter solche Parteiabsprachen duldeten, schränkten sie die Wahlfreiheit der Bundesbürger ein, hieß es zur Begründung.

Mit der Duldung solcher Parteiabsprachen nehme der Gesetzgeber zudem die "Verfälschung des Wählerwillens" in Kauf. Die Anwälte sind überzeugt, das Ergebnis der Wahl wäre "deutlich anders ausgefallen", wenn der Staat seinen Wahlbürgern nicht "das Recht der freien Wahl" vorenthalten hätte. Hätten die Wähler die Möglichkeit gehabt, bundesweit CSU zu wählen, hätte die AfD niemals ihr jetziges Wahlergebnis erreicht.

Seinen Wunsch, auch in Bayern die CDU wählen zu können, hatte der Jurist Rainer Roth schon früher mit der "Kompetenz und Besonnenheit" von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begründet.

Dafür kämpft das Juristenpaar schon länger erfolglos, und natürlich vor Gericht. Erst im Juni waren die beiden mit dem Versuch gescheitert, per Verfassungsbeschwerde die CDU bei der Bundestagswahl auch in Bayern wählbar zu machen. Das Bundesverfassungsgericht hatte damals beschlossen, die Beschwerde nicht zur Entscheidung anzunehmen. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht in Wiesbaden eine entsprechende Klage der beiden Anwälte abgewiesen.