Wahlkreis-Check Wie ticken Ihre Kandidaten?

Manche von ihnen stehen sowieso im Rampenlicht. Im Wahlkreis Vorpommern-Rügen etwa kandidiert eine berühmte Frau: Kanzlerin Angela Merkel. In Salzgitter-Wolfenbüttel-Vorharz tritt Außenminister Sigmar Gabriel an. SPD-Chef Martin Schulz wiederum bewirbt sich nur über die Landesliste von Nordrhein-Westfalen für den Bundestag. Spielt aber in Wahrheit kaum eine Rolle: Sie alle werden es nach der Entscheidung im September wieder ins Parlament schaffen.

Bei anderen wiederum ist das nicht so klar. 299 Wahlkreise gibt es in Deutschland. Es bewerben sich jede Menge Politiker, die deutlich seltener vor TV-Kameras treten. Doch über die Erststimme können sie sich einen Sitz im Bundestag ergattern - und über die Zukunft des Landes mitentscheiden.

Wer aber sind die Direktkandidaten vor Ort? Was sagen sie zu Themen wie der Flüchtlingspolitik, zu Dieselautos in Innenstädten, zur Terrorabwehr, Mietpreisbremse, Kitabetreuung, zum Spitzensteuersatz oder zur Rente?

Finden Sie es heraus - und klicken Sie sich auf SPIEGEL ONLINE durch den Kandidatencheck von Abgeordnetenwatch. Die Plattform hat eine Reihe von politischen Thesen formuliert und die 2570 Direktkandidaten für die Bundestagswahl nach ihren entsprechenden Positionen befragt.

Sie können den Thesen selbst zustimmen, sie ablehnen oder neutral bleiben - am Ende sehen Sie, mit welchem Kandidaten aus ihrem Wahlkreis Sie die meisten Übereinstimmungen haben. (Hintergründe und Erklärungen finden Sie unter dem Kandidatencheck.)

Hier geht es zum Kandidatencheck: