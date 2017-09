Wahlkampf Die Nichtregierungskoalition

Exakt zwei Wochen vor Beginn der Stimmenauszählung bei der Bundestagswahl hat Martin Schulz an diesem Sonntagabend um Punkt 18 Uhr wohl noch einmal Klarheit schaffen wollen: Wofür er steht, was er will. Deshalb wendete er sich per Livestream über die sozialen Medien an die Deutschen.

Schulz brauchte dafür gut fünf Minuten: Gleicher Lohn bei gleicher Arbeit für Männer und Frauen; Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit; gleiche Bildungschancen für alle Kinder, egal aus welcher Schicht; keine Rentenkürzungen; Verteidigung der europäischen Demokratie. Der Kandidat formulierte das als "Zusagen" eines künftigen Kanzlers Schulz, realistischer ausgedrückt sind das also Bedingungen für eine SPD-Regierungsbeteiligung.

Politik für gerechte Löhne, gute Schulen, sichere Renten und ein demokratisches Europa für den Frieden. Für uns unverhandelbar. — Martin Schulz (@MartinSchulz) September 10, 2017

Die für seine potenziellen Wähler entscheidende Frage allerdings beantwortete Schulz auch zwei Wochen vor der Wahl nicht: Mit wem bitteschön will er dieses Programm denn umsetzen?

In den Umfragen sieht es ja auch deshalb so düster aus für die SPD - im Moment liegt sie mehr als zehn Prozentpunkte hinter den Unionsparteien - weil die eigene Machtperspektive fehlt. Läuft es am Ende wieder auf die Große Koalition hinaus? Wer genau hinhört, findet zumindest ein paar zarte Andeutungen in der Schulz-Rede:

Das Rückkehrrecht von Teilzeit- in Vollzeitarbeit etwa ist in der SPD eine Chiffre für GroKo-Kritik - weil ja die Union genau dieses Vorhaben der Sozialdemokraten in der aktuellen Regierungskoalition gestoppt hat.

Oder die Aussagen zu Europa: Wenn Schulz bemerkt, er stehe "zu unserer internationalen Verantwortung", dann zielt das natürlich auch auf die Genossen aus der Linkspartei, die das ein oder andere Problem mit EU-Integration und Nato-Bündnis haben.

Schulz reiht sich mit diesem Auftritt ein in die Riege jener Wahlkämpfer, die in diesen Tagen vermeintlich klare Ansagen zu machen suchen. Denn im Schlussspurt zur Wahl steht die Mobilisierung der eigenen Anhänger im Mittelpunkt. Jeder sagt jetzt, was er unbedingt will und mit wem das eher nicht geht.

Es wirkt mitunter wie die große Nichtregierungskoalition:

Schulz selbst hatte zuvor bereits der Funke Mediengruppe gesagt, er strebe "keine Fortsetzung der Großen Koalition an".

Die SPD-Linke und Arbeitsministerin Andrea Nahles schimpft dieser Tage ausgiebig über die Linkspartei: Diese habe "leider immer noch nicht den Anspruch zu gestalten, sonst hätte sie sich längst inhaltlich auf uns zubewegt". Es sei nicht gelungen, das Linksbündnis "zu einem Projekt zu machen". Schuld daran? Nahles zufolge natürlich die Linkspartei.

CDU-Mann Armin Laschet, heute Ministerpräsident einer schwarz-gelben Koalition in Nordrhein-Westfalen und einst schwarz-grüner Vorkämpfer, wirft den Grünen nun "irrationale Politikvorstellung" und "Ausstiegsrausch" vor. Davon müssten sich die Grünen verabschieden, sonst könne es keine Zusammenarbeit mit seiner Partei geben, sagt Laschet.

Die Grünen wiederum wollen ein Bündnis mit der Union zwar nicht ausschließen, aber dafür eines, in dem auch die FDP dabei wäre. Die sogenannte Jamaika-Koalition, gerade erst in Schleswig-Holstein gestartet, wird als unvorstellbar tituliert. FDP und Grüne hätten "diametral andere Positionen", sagt Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt. Für Jamaika fehle ihr die Fantasie.

Nahezu wortgleich äußert sich FDP-Chef Christian Lindner. Auch ihm gehe die Vorstellungskraft für eine Koalition aus Union, FDP und Grünen ab. Sagt er.

Keiner mit keinem, das scheint das Motto. Man übt sich in der altbekannten Wahlkampfdisziplin Ausschließeritis.

Doch kommt es auch hier darauf an, genau hinzuhören: Wenn eine sagt, ihr fehle die politische Fantasie - dann kann die Fantasie ja durchaus noch angeregt werden nach einer Wahl. Wenn einer sagt, er strebe eine gewisse Koalition nicht an, dann ist das natürlich alles andere als eine definitive Absage an diese Koalition.

Heißt: All diese Distanzierungen, vermeintlichen Klarstellungen und Erklärungen sind taktischer Natur. Lindner, Göring-Eckardt und Co. versuchen mit ihren Beteuerungen zum einen, den Preis für einen Regierungseintritt hochzutreiben. Das Motto lautet: Nur wenn die anderen sich auf uns zubewegen, können wir vielleicht über unseren Schatten springen.

Das Kernklientel beruhigen

Zweites Ziel ist es, das Kernklientel zu beruhigen. Bei den Grünen-Wählern sind wohl wenige Parteien neben der AfD so ungeliebt wie die FDP. Und die Spitzen von Union und FDP setzen darauf, dass es mit einer starken Mobilisierung in der Schlussphase des Wahlkampfs noch für Schwarz-Gelb reicht. Das ist insbesondere die Hoffnung von CSU-Chef Horst Seehofer, der bei der bayerischen Landtagswahl im nächsten Jahr die absolute Mehrheit verteidigen und keine bürgerlichen Wähler an die Grünen verlieren will. Koalierte er mit dieser Partei auf Bundesebene, gestaltete sich dieses Vorhaben ein klein wenig komplexer.

Gegenwärtig läuft es den Umfragen zufolge nach dem Wahltag jedoch ohnehin auf diese Frage hinaus: Große Koalition oder Jamaika?

Sollte die SPD so schlecht abschneiden wie sie derzeit in den Umfragen liegt - um die 23 Prozent -, die erneute Koalition mit der Union käme einem politischen Martyrium gleich. Schwer denkbar, dass die Partei das mitmachen würde. Grüne und FDP benötigten in einer solchen Situation schon sehr gute Argumente, sich ihrer vielbeschworenen staatspolitischen Verantwortung zu entziehen und nicht in eine Regierung mit der Union einzutreten.