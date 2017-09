Angeblicher Wahlbetrug Last-Minute-Propagandawelle

Am frühen Nachmittag schlug die "Bild"-Zeitung Alarm. "Jetzt gerade: Riesiger Russen-Angriff auf unsere Wahl", diese Push-Mitteilung verschickte sie auf die Smartphones ihrer Leser.

Ist also wahr geworden, wovor viele Politiker, Behörden, Medien so unablässig gewarnt haben: eine Einmischung des Kreml in die Bundestagswahl?

Nein. Zumindest gibt es für diese Zuspitzung bislang keine Belege. Die Geschichte hinter der Schlagzeile lautet, dass kurz vor der Bundestagswahl rechte Gruppen vor einem angeblichen Wahlbetrug zu Lasten der AfD warnen und dazu aufrufen, die Auszählungen in den Wahllokalen zu beobachten.

Sie benutzen die Schlagwörter #Wahlbetrug, #Wahlbeobachtung und eben #AfD. Ihre Internet-Kampagne wird von getarnten Computerprogrammen unterstützt, die von Russland aus eingesetzt werden. Diese Programme erwecken den Anschein, menschliche Nutzer zu sein und wollen durch automatisierte Beiträge Themen in den sozialen Netzwerken nach oben befördern.

Kampagne von rechtsaußen

Es zeigt sich also eine Kampagne von rechtsaußen, die Misstrauen am Ablauf der Bundestagswahl nährt, und dabei auf technische Unterstützung russischer Netzwerke zurückgreift. Dass gezielt Zweifel am Wahlergebnis gestreut werden könnten, ist ein Szenario, das bei deutschen Sicherheitsbehörden in der Vorbereitung auf die Bundestagswahl im Zentrum stand. Zuletzt hatte der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, das die technische Seite der Wahl betreut, im SPIEGEL davor gewarnt.

In den vergangenen Wochen war in Sicherheitskreisen aber nicht mehr mit einem direkten Eingriff der russischen Regierung in die Bundestagswahl gerechnet worden.

Auf die aktuelle Kampagne stieß eine Forschergruppe des Atlantic Council, die es sich zur Aufgabe gemacht, den Einfluss von verdeckter Propaganda und Bots auf die Bundestagswahl zu untersuchen. Die Analysten kommen zu dem Schluss, dass das Bot-Netz entweder gekauft sein könnte oder dass der Betreiber beschlossen haben könnte, der AfD-nahen Kampagne von sich aus zu helfen.

Auch andere Forscher hatten festgestellt, dass im Bundestagswahlkampf AfD-Inhalte automatisiert verbreitet werden.

Anti-Merkel-Gruppe ruft dazu auf, Wahllokale zu überprüfen

Bei der aktuellen Kampagne ruft eine kleine Anti-Merkel-Gruppe dazu auf, Wahlbetrug zu verhindern, indem Freiwillige das Geschehen in Wahllokalen überprüfen sollen. Ein derartiger Aufruf auf Facebook hat bislang lediglich rund 300 Mitstreiter gefunden, ein kleines Echo. "Bisher gibt es noch keine skandalösen Fälle", heißt es in einem Video der Gruppe, das am frühen Nachmittag des Wahlsonntags veröffentlicht wurde.

Die Bot-Kampagne, auch wenn sie kleiner ist als es manche Schlagzeile erscheinen lässt, ist interessant, weil sie in den Tagen vor der Wahl Fahrt aufnahm und unter Umständen auch ein Vorbote größerer Kampagnen nach dem Urnengang sein könnte, um Zweifel an der Legitimität der Abstimmung zu säen.

Kommerzielle russische Bot-Netze

Im konkreten Fall werden die Themen von Bot-Netzen gefördert, die laut "Atlantic Council" sonst eher kommerzielle Interessen bedienen, unter anderem posten sie sonst Links auf Konsumprodukte oder pornografische Inhalte - in erster Linie auf Russisch. Dies spräche dafür, dass es Programme sind, deren Programmierer sie gegen Bezahlung zur Verfügung stellen.

Solche Kampagnen mit Bots sind in der Regel für drei- bis vierstellige Beträge im Internet zu erwerben. Wer in diesem Fall wirklich dahinter steckt und wer sie beauftragt hat, ist bislang nicht belegbar. Die AfD selbst hatte angekündigt, keine Social Bots im Bundestagswahlkampf einsetzen zu wollen.

Die Ziele solcher Kampagnen sind stets die rasante Verbreitung von Themen in den sozialen Medien - insbesondere gilt es, ein Hashtag in die Liste der meistdiskutierten Schlagwörter bei Twitter zu bringen. Im Vorfeld der Bundestagswahl waren zuletzt mehrfach Kampagnen von rechtsaußen zu beobachten, die sich solch automatisierter Propaganda bedienten und etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel oder den SPIEGEL zum Ziel hatten. Der Erfolg solcher Kampagnen war bis zum Wahltag allerdings überschaubar.