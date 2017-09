Bundestagswahl 2017 SPD will in die Opposition gehen

Die SPD zieht Konsequenzen aus dem schlechtesten Abschneiden ihrer Geschichte bei der Bundestagswahl: "Die Große Koalition ist beendet", kündigt Parteivize Manuela Schwesig an. Die Sozialdemokraten wollen künftig die Opposition im Bundestag anführen. Diese Entscheidung dafür habe die Parteiführung getroffen, sagte Schwesig.

Fraktionschef Thomas Oppermann bestätigte das. "Der Platz der SPD ist in der Opposition", sagte er. So werde auch verhindert, dass die AfD Oppositionsführer im neuen Bundestag wird. Oppermann kenne niemanden in der Partei, der nach dem Ergebnis die große Koalition fortsetzen wolle.

"Das ist ein ganz schlimmes Ergebnis für die SPD. Da gibt es für uns nichts zu beschönigen", sagte Schwesig. Gleichwohl soll Kanzlerkandidat Martin Schulz Parteichef bleiben, sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.

Damit ist nach dem Wahlergebnis eine Koalition aus Union, FDP und Grünen die einzige realistische Regierungsoption.