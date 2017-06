SPON-Wahltrend Union baut Vorsprung weiter aus

Martin Schulz hat vorgelegt: Der SPD-Kanzlerkandidat erklärte in den vergangenen Wochen sein Steuerkonzept, seine Rentenpläne, er machte sich für Start-ups stark und forderte mehr sozialen Wohnungsbau. Aber genutzt hat das bislang wenig. Denn obwohl sich Angela Merkel bis zum Wochenende mehr oder weniger aus dem Wahlkampf rausgehalten hat, kann ihre Union den Abstand auf Schulz' SPD ausbauen.

Im SPON-Wahltrend liegen CDU und CSU in dieser Woche 15,2 Prozentpunkte vor der SPD - so groß war der Abstand seit der Verkündung von Schulz' Kanzlerkandidatur Ende Januar nicht mehr. Zwar verbessert sich die SPD im Vergleich zur Vorwoche um 0,3 Prozentpunkte auf 23,4 Prozent. Die Union legt in der Wählergunst jedoch sogar 0,9 Prozentpunkte zu. Wäre am Sonntag Wahl, käme Merkel demnach auf 38,6 Prozent der Stimmen.

Wir wollten wissen: Welche Partei würden Sie wählen? So haben Sie abgestimmt.

Angesichts des immer größer werdenden Abstands ging es beim Parteitag am vergangenen Wochenende vor allem auch ums Mut machen: Altkanzler Gerhard Schröder erinnerte an seinen Endspurt vor der Bundestagswahl 2005 - damals war die SPD noch abgeschlagener als heute. "Wir haben gekämpft und aufgeholt. Was damals ging, das geht heute auch", so Schröder.

Der Parteitag als Wendepunkt - ob die kämpferischen Reden von Schulz und Schröder die Wähler überzeugen, lässt sich kommende Woche im SPON-Wahltrend erkennen. Erst dann können alle Befragten das Ergebnis des Parteitages kennen - in dieser Woche stimmten manche bereits vor dem SPD-Treffen ab. Auch Merkels und Schulz' Äußerungen zur Ehe für alle könnten die Wahlentscheidung beeinflussen. Am Ende dieses Artikels können Sie die Sonntagsfrage selbst beantworten. Dort lesen Sie auch mehr zur Methodik.

War Martin Schulz die richtige Wahl als Kanzlerkandidat?

Trotz der schlechten Umfragewerte hält mehr als ein Drittel der Befragten Schulz weiter für den richtigen Kanzlerkandidaten - 52 Prozent der Deutschen sehen das anders. Dabei kommt Schulz bei den Jüngeren deutlich besser an als bei den Älteren: Fast die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen findet es richtig, dass er Merkels Herausforderer ist. Bei denjenigen, die älter als 65 Jahre sind, teilen nur 30 Prozent diese Einschätzung.

Unter den SPD-Anhängern ist der Rückhalt für den eigenen Kandidaten erwartungsgemäß deutlich größer: 81,2 Prozent finden die Entscheidung noch immer richtig. Auch bei den Grünen-Anhängern kommt der Genosse gut an: 57 Prozent stimmen der Entscheidung zu. Die Anhänger der Linken sind gespalten, 40,4 Prozent beantworteten die Frage mit "Ja", 41 Prozent sagten "Nein". Der Großteil der Anhänger von Union und FDP hält Schulz hingegen für die falsche Wahl.

Und was machen die anderen Parteien?

Die kleineren Parteien bleiben dicht beieinander - mit leichten Vorteilen für die Liberalen. Sie verbessern sich um 0,2 Prozentpunkte und kommen in dieser Woche mit 9,4 Prozent der Stimmen auf Platz drei, gefolgt von den Linken mit 9,2 Prozent (+0,5). 7,5 Prozent der Befragten würden für die Grünen stimmen - das reicht in dieser Woche nur für den letzten Platz, hinter der AfD mit 7,7 Prozent. Im Langzeitvergleich sind die Rechtspopulisten allerdings weiterhin die Verlierer unter den Kleinen: Zu Jahresbeginn war die AfD mit Werten über 13 Prozent drittstärkste Kraft.

Anmerkungen zur Methodik: Der SPON-Wahltrend wurde in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey im Zeitraum vom 20. Juni bis zum 27. Juni 2017 online erhoben. Die Stichprobe umfasste mehr als 10.000 Befragte. Für die zweite Umfrage zum Kanzlerkandidat Schulz wurden zwischen dem 20. und 27. Juni 2017 insgesamt 5028 Menschen befragt. Der statistische Fehler lag bei beiden Ergebnissen bei 2,5 Prozent.

Im Wahljahr befragen SPIEGEL ONLINE und Civey regelmäßig Leserinnen und Leser zu aktuellen politischen Themen. Stimmen Sie hier ab - den aktuellen Stand sehen Sie sofort, wenn Sie teilgenommen haben.