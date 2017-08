Bundestagswahl Union und SPD droht Verlust Dutzender Mandate

Es sieht so aus, als bliebe alles beim Alten. Die Union kratzt an der 40-Prozent-Marke, die SPD dümpelt in den Umfragen bei knapp unter 25 Prozent. Für Konservative und Sozialdemokraten hieße das bei der Bundestagswahl im September: geringe Verluste im Vergleich zu 2013, kaum Veränderungen.

Doch der Eindruck täuscht.

Nur vier Parteien sitzen derzeit im Bundestag. Sehr wahrscheinlich kommen im Herbst mit FDP und AfD zwei weitere hinzu - mit denen sich die anderen dann die Sitze im Parlament teilen müssten. Vor allem für Schwarze und Rote bedeutet das wohl massive Verluste bei den Mandaten.

"Die Union könnte bis zu 50 Mandate verlieren, wenn sie nur drei Prozentpunkte schlechter abschneidet als bei der vergangenen Wahl", sagte der Wahlrechtsexperte Christian Brugger von der Plattform mandatsrechner.de der "Welt am Sonntag".

Die Union war vor vier Jahren auf 41,5 Prozent gekommen - ihre Fraktion besteht aus 309 Abgeordneten. Im jüngsten SPON-Wahltrend mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey erreichen CDU und CSU 38,1 Prozent - laut mandatsrechner.de würde das einen Verlust von 46 Sitzen bedeuten. Die SPD wiederum hatte bei der vergangenen Wahl 25,7 Prozent der Stimmen geholt (193 Sitze). Bei Civey landete die Partei zuletzt bei 24,8 Prozent - bleibt es dabei, ziehen 28 Sozialdemokraten weniger in den neuen Bundestag ein.

CDU und CSU müssten zudem damit rechnen, "dass sie viele Wahlkreise direkt gewinnen und ihre Landeslisten deshalb kaum oder gar nicht ziehen", erklärte Brugger. So könne es zu einem Szenario kommen, bei dem die CSU nur direkt gewählte Abgeordnete nach Berlin entsenden kann. "Das wäre dramatisch für (den CSU-Spitzenkandidaten) Joachim Herrmann, der auf Listenplatz 1 kandidiert, nicht aber in einem Wahlkreis." Voraussichtlich zögen in der CDU nur in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg, Berlin und Bremen Listenkandidaten in den Bundestag ein.

