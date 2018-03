Ermittlungen in Pfullendorf Bundeswehr-Ausbilder überforderten Rekruten absichtlich

Die Bundeswehr erhebt nach intensiven Ermittlungen in der Staufer-Kaserne in Pfullendorf schwere Vorwürfe gegen die eigenen Ausbilder. Bei einem Trainingslauf Anfang Januar waren mehrere Offiziersanwärter, die erst einige Tage vorher mit ihrer Ausbildung begonnen hatten, bei einem auf 15 Kilometer angelegten Trainingslauf zusammengebrochen. Einer der Soldaten wurde sogar bewusstlos und musste in eine Klinik eingeliefert werden.

In einem Bericht des Wehrressorts heißt es nun, der Trainingslauf am 9. Januar sei von den Ausbildern der Spezialausbildungskompanie 209 "überfordernd" und "nicht angemessen durchgeführt" worden. Dann kommt ein harter Satz: Es bestehe "der Verdacht, dass der Geländelauf als 'Selektionslauf' angelegt und zumindest die Überforderung einiger Rekruten beabsichtigt war". Das Papier von Staatssekretär Peter Tauber liegt dem SPIEGEL vor.

Zusammenbruch bei der dritten Strafrunde

Die Details aus dem Bericht werfen kein gutes Licht auf die Ausbilder in Pfullendorf. Schon nach den ersten Kilometern kam es demnach an einer Steigung zu ersten Ausfällen, da einige Rekruten nicht mehr mithalten konnten. Statt aber eine Pause einzulegen, befahlen die Ausbilder Strafrunden. Der Rest der Gruppe musste insgesamt dreimal zu den zurückgefallenen Kameraden zurückzulaufen, der Lauf wurde so noch anstrengender.

Für einen der Soldaten endete der Lauf, der in Trainingskleidung absolviert wurde, im Krankenhaus. Bei der dritten Strafrunde an der Steigung brach er bewusstlos zusammen, wurde erst in die Kaserne und dann sofort ins Kreiskrankenhaus Pfullendorf gebracht. Etwa 45 Minuten später kam er wieder zu Bewusstsein. Spätere Untersuchungen zeigten, dass der Rekrut keinerlei Vorerkrankungen hatte und schlicht vom Lauf überfordert war.

Der Vorgang wirft erneut ein Schlaglicht auf die Ausbildung der Bundeswehr, die in den vergangenen Monaten immer wieder in den Schlagzeilen war, vor allem wegen des Tods eines Soldaten bei einem Marsch im niedersächsischen Munster im Sommer 2017. Das Heer hat mittlerweile reagiert und angewiesen, die individuelle persönliche Unversehrtheit der Rekruten müsse Vorrang vor Trainingszielen oder einer Abhärtung der Soldaten haben.

2000 Euro Geldstrafe

Die Staufer-Kaserne war im vergangenen Jahr bereits wegen Verfehlungen der Ausbilder in die Kritik gekommen. In Pfullendorf schult das Heer vor allem den Nachwuchs für die Fallschirmjäger sowie das sagenumwobene Kommando Spezialkräfte (KSK). Trotz einer neuen Führung aber reißen die Negativmeldungen nicht ab. Für Ministerin Ursula von der Leyen (CDU), die dringend mehr Soldaten für ihre Truppe begeistern muss, ist das eine Belastung.

Für die Ausbilder in Pfullendorf hat der Januar-Lauf ernste Konsequenzen. In dem Bericht von Staatssekretär Tauber heißt es, "dass im vorliegenden Fall nicht nur die Methodik der Sportausbildung falsch war, sondern auch gegen die Grundsätze einer zeitgemäßen Menschenführung und weiterer soldatischer Pflichten verstoßen worden sein könnte". Viel deutlicher kann ein Ministerium das Versagen der eigenen Leute kaum kritisieren.

Einige konkrete Strafen sind schon verhängt: Der Hauptfeldwebel, der das Training an dem Tag begleitete, wurde von seinem Posten versetzt, gegen ihn wird weiter ermittelt. Der Zugführer, ein Oberleutnant, bekam wegen des Verstoßes gegen die Fürsorgepflicht und die nicht ausgeführte Dienstaufsicht eine Geldstrafe von 2000 Euro aufgebrummt. Die Staatsanwaltschaft Hechingen prüft zudem strafrechtliche Maßnahmen.

Grüne fordern Aufklärung

Abseits davon wird ermittelt, ob noch weitere Vorgesetzte belangt werden müssen. Sehr detailliert führt der Bericht auf, dass das Ministerium erst durch anonyme Briefe an die Hausleitung von dem folgenreichen Lauf erfahren hatte. Erst später dann setzten die Verantwortlichen erste Meldungen über den Vorfall ab, laut dem Papier befand sich fast die gesamte Führung der Kaserne an dem Tag auf einer Fortbildung.

Die Grünen wollen genau an diesem Punkt weitere Aufklärung. "Es ist schon seltsam, dass erst nach anonymen Mails an das Ministerium Ermittlungen aufgenommen wurden und bis dahin eine Meldung unterblieben ist", so der Verteidigungspolitiker Tobias Lindner. Er sieht ein mögliches Muster: "Wenn es sich tatsächlich um einen Selektionslauf handelte, ist das weit mehr, als dass ein Ausbilder über das Ziel hinausgeschossen ist."

Am Mittwoch wird sich der Verteidigungsausschuss mit dem Vorgang befassen. Dabei wird auch die Frage aufkommen, ob der im Frühjahr eingesetzte Kommandeur in Pfullendorf den beabsichtigten Neuanfang der Kaserne beherzt genug in die Hand nahm. In dem Bericht heißt es dazu wolkig, wegen der Versäumnisse bei der Dienstaufsicht und den ausgebliebenen Meldungen würden "organisatorische Maßnahmen" geprüft.