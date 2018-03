Kabinettsvorlage Neues Einsatzgebiet für die Bundeswehr - Ausbildungsmission im Zentralirak

Beim jüngsten Besuch der kommissarischen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) war der Einsatz angekündigt worden, diese Woche wird der Schritt vom Kabinett beschlossen: Die Bundeswehr soll in Zukunft im Irak auch die Nationalarmee ausbilden und beraten, meldet die ARD.

Nach wochenlangen Verhandlungen hätten sich von der Leyen und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) Ende vergangener Woche auf den Rahmen für einen veränderten Einsatz in Syrien und im Irak geeinigt, berichtet der Sender. Demnach soll das Kabinett den 15-seitigen Mandatstext am Mittwoch beschließen.

Neben der Beteiligung am internationalen Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) soll künftig die Stärkung der irakischen Armee im Mittelpunkt der Mission stehen. Konkret steht laut ARD in der Kabinettsvorlage "die Durchführung von spezialisierten Ausbildungslehrgängen (im Schwerpunkt Ausbildung von Ausbildern) und Maßnahmen des Fähigkeitsaufbaus für die regulären irakischen Streit- und Sicherheitskräfte mit Focus auf die zentralirakischen Streitkräfte."

Groß ist bei der irakischen Regierung der Bedarf im Bereich der Kampfmittelräumung. Von der Leyen hatte bei ihrem Irakbesuch Anfang Februar aber auch die Themen Logistik und Sanitätsdienst hervorgehoben. Darüber hinaus soll die Bundeswehr auch beim Aufbau einer transparenten Führungsstruktur der irakischen Sicherheitskräfte eine beratende Rolle spielen.