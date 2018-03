Traditionswechsel Erste Kaserne wird nach gefallenem Bundeswehrsoldaten benannt

Die Emmich-Cambrai-Kaserne in Hannover erinnert mit ihrem Namen bislang an den preußischen General Otto von Emmich. Cambrai ist der Name der nordfranzösischen Stadt, die im Ersten Weltkrieg von deutschen Truppen besetzt wurde und wo es die erste größere Panzerschlacht gab. CDU-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat genug von derlei Heldenkult - zumal er auch in rechten Kreisen zelebriert wird.

Die Kaserne in der niedersächsischen Landeshauptstadt soll am Mittwoch in Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne umbenannt werden. "Lagenstein steht für die Bundeswehr von heute", sagte von der Leyen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der 2011 in Afghanistan bei einem Einsatz getötete Tobias Lagenstein habe sich "mit seinem Leben für die Verteidigung unserer Freiheit und unserer Werte eingesetzt".

Von der Leyen will in Hannover auch den neuen Traditionserlass der Bundeswehr unterzeichnen, mit dem die bisherigen Regelungen aus dem Jahr 1982 überarbeitet werden. Der neue Erlass zielt laut Verteidigungsministerium auf "eine kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit" der Bundeswehr. Weder die Wehrmacht noch die ehemalige Armee der DDR dürfen demnach Vorbild für die Truppe sein. (Laden Sie das Papier hier herunter.)

Soldaten stützen Umbenennung

Als Zeichen für einen neuen Umgang mit ihrer Tradition hatte von der Leyen auch die Umbenennung von Kasernen mit den Namen von Wehrmachtsoffizieren angekündigt. Insgesamt tragen bundesweit rund 20 Kasernen strittige Namen von Wehrmachtsangehörigen.

Vor Ort aber stießen die Pläne bislang häufig auf wenig Unterstützung. In Rotenburg hätten sich sowohl die dortigen Soldaten als auch der Stadtrat gegen eine Umbenennung der Lent-Kaserne ausgesprochen, teilte SPD-Bürgermeister Andreas Weber mit. Namensgeber ist der von der Wehrmacht gefeierte Weltkriegsflieger Helmut Lent (1918-1944), der dem NS-Regime auch als Propagandafigur diente. Eine Informationstafel solle an der Kaserne über die Hintergründe aufklären und dem kritischen Umgang mit der Geschichte dienen.

DPA Emmich-Cambrai-Kaserne, künftig Tobias-Lagenstein-Kaserne

Auch in Delmenhorst hatten Stadt und Soldaten bislang gegen einen Namenswechsel für die Feldwebel-Lilienthal-Kaserne votiert, die nach dem Panzerjäger und Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes, Diedrich Lilienthal (1921-1944), benannt ist.

Der Hannoveraner Namensgeber Emmich hatte dagegen nicht unter dem NS-Regime, sondern im Ersten Weltkrieg gedient, doch auch seine Rolle beim deutschen Einmarsch in Belgien im Ersten Weltkrieg ist umstritten. Über die Umbenennung der Kaserne war bereits vor sechs Jahren diskutiert worden. Erst jetzt erfolgt jedoch der Namenswechsel.

Von der Leyen hatte eine Neufassung des bisherigen Traditionserlasses aus dem Jahre 1982 begonnen, nachdem 2017 der Fall des rechtsextremen Soldaten Franco A. aufgedeckt wurde. Damals kam heraus, dass in manchen Kasernen die Wehrmacht als Vorbild verehrt wurde.

Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Hans-Peter Bartels, begrüßte die Umbenennung als "gutes Symbol". Der bisherige Name habe nicht mehr in die Zeit gepasst, sagte der SPD-Politiker der "Rheinischen Post". Auch die Stadt Hannover befürwortet den anstehenden Namenswechsel. Die Herausstellung militärischer Erfolge in beiden Weltkriegen entspreche nicht mehr dem heutigen Wertebezug der Bundeswehr, hieß es in der Beschlussdrucksache des Rathauses. Und: Die in Hannover stationierten Bundeswehrangehörigen selber hätten sich daher für eine Umbenennung nach ihrem gefallenen Kameraden ausgesprochen.