Bundeswehr in Afghanistan Hunderte Soldaten leiden an Kriegstraumata

Auch fünf Jahre nach Ende des Afghanistaneinsatzes bleibt die Zahl der an Kriegstraumata erkrankten Soldatinnen und Soldaten hoch. 2018 wurde bei 182 von ihnen eine einsatzbedingte Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) diagnostiziert. Das sind zwölf Erstdiagnosen mehr als noch 2017, wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf den Sanitärdienst der Bundeswehr berichtet.

Häufig nähmen Betroffene erst Jahre nach dem auslösenden Ereignis "eine unserer vielen Hilfsmöglichkeiten wahr", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Insgesamt seien im vergangenen Jahr bei 279 Soldaten einsatzbedingte psychiatrische Erkrankungen diagnostiziert worden, dazu zählen etwa auch Depressionen. 2017 waren es 274 Fälle. Erfasst werden nur Fälle, die in Bundeswehreinrichtungen behandelt werden - die tatsächliche Anzahl dürfte damit noch höher liegen.

Viele Soldaten würden sich erst später melden, "weil erst heute PTBS wie eine körperliche Verwundung angesehen wird", sagte Hans-Peter Bartels, Wehrbeauftragter des Bundestages. Bei vielen Soldaten seien die Erkrankungen inzwischen aber chronisch, und es sei fraglich, ob die Bundeswehr den bestehenden Behandlungsbedarf noch adäquat befriedigen könne.

Der Kampfeinsatz der Nato in Afghanistan endete bereits 2014. Es war die vorerst größte und teuerste Auslandsmission der Bundeswehr, sie dauerte 13 Jahre und kostete fast neun Milliarden Euro. Bis zu 5350 Soldaten waren im Land. Die Bilanz des Einsatzes fiel nüchtern aus.

Bis heute hat die Bundeswehr bis zu 1300 Soldaten in Afghanistan stationiert, um die Ausbildung der landeseigenen Streitkräfte zu unterstützen. Ein Ende der Mission war zuletzt nicht in Sicht. Am Dienstag stellt Wehrbeauftragter Bartels seinen Jahresbericht vor.