Bundeswehr-Jahresbericht Wo der Mangel regiert

Für Ursula von der Leyen verheißen die ersten Wochen des neuen Jahres meist keine guten Nachrichten, denn dann stellt der Wehrbeauftragte den Bundeswehr-Jahresbericht vor. Zeugniszeit für von der Leyen.

Und die Noten für die Verteidigungsministerin und Chefin der "Truppe" fielen zuletzt alles andere als positiv aus - so auch in diesem Jahr.

Positive Ansätze, aber Versetzung weiterhin gefährdet - so kann man die Ausführungen vom Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels über den Zustand der Bundeswehr in seinem 125-seitigen Bericht zusammenfassen. Und das in einer Zeit, in der von der Leyen gleich in mehreren Bereichen unter Druck steht.

In der Berateraffäre muss sich die CDU-Politikerin wegen der Verschwendung von Steuereinnahmen demnächst vor einem Untersuchungsausschuss rechtfertigen. Hinzu kommen die ausufernden Kosten und der Korruptionsverdacht beim Segelschulschiff Gorch-Fock. In der eigenen Partei bröckelt der Rückhalt für die 60-Jährige ebenfalls. Sie erhielt beim Hamburger Bundesparteitag mit 57 Prozent das Schwächste aller Stimmenergebnisse für den Posten als CDU-Vize.

Immerhin: Im Gegensatz zu den Vorjahren erkennt der Wehrbeauftragte Bartels das Bemühen durchaus an. Viele Hebel seien in Verbindung gesetzt worden, Geld stehe in Aussicht. Doch so richtig traut auch Bartels den Plänen und Versuchen der Ministerin nicht. Abzulesen ist das an dem folgenden Satz des Berichts: "Besserung scheint absehbar."

Überzeugung klingt anders. Bartels ist übrigens SPD-Mitglied, als Wehrbeauftragter aber parteiunabhängig.

Seine Forderung ist klar: Die vom Verteidigungsministerium angekündigten Trendwenden brauchen mehr Tempo in allen Bereichen: Bei der Anschaffung von Maschinen und Material sowie der Umorganisation des Apparats und dem Abbau von Bürokratie. "Die Verwaltung des Mangels bleibt Alltag", heißt es darin. Ihm sagten viele Soldaten: "Wir verwalten uns zu Tode", berichtete der Wehrbeauftragte in Berlin.

Die Mängelliste ist lang, das zeigen nur einige Beispiele. Der Bericht schränkt aber zugleich ein, dass für eine vollständige Beurteilung der Situation noch nicht alle Informationen vom Ministerium vorlägen - somit fehlen teilweise neue Zahlen zu den einzelnen Waffensysteme.

Die Kampfpanzer "Leopard 2" sind demnach kaum einsetzbar. Im Vergleich zu den Vorjahren gebe es keine Verbesserung, urteilt der Wehrbeauftragte.

sind demnach kaum einsetzbar. Im Vergleich zu den Vorjahren gebe es keine Verbesserung, urteilt der Wehrbeauftragte. Die neuen Schützenpanzer "Puma" müssen teuer nachgerüstet werden. Mit einer Einsatzreife wird erst im Jahr 2025 gerechnet, der Bundesrechnungshof glaubt sogar, dass die Nachrüstung bis 2029 dauert.

müssen teuer nachgerüstet werden. Mit einer Einsatzreife wird erst im Jahr 2025 gerechnet, der Bundesrechnungshof glaubt sogar, dass die Nachrüstung bis 2029 dauert. Nicht besser sieht es bei der Marine aus. Die Lage sei "angespannt" und habe sich nicht gebessert. Das Urteil ist vernichtend: "Ganze Besatzungen saßen sprichwörtlich auf dem Trockenen." So waren beide Tanker nicht einsatzfähig, das gilt auch für die U-Boote.

aus. Die Lage sei "angespannt" und habe sich nicht gebessert. Das Urteil ist vernichtend: "Ganze Besatzungen saßen sprichwörtlich auf dem Trockenen." So waren beide Tanker nicht einsatzfähig, das gilt auch für die U-Boote. Laut dem Wehrbeauftragten waren weniger als die Hälfte der Eurofighter und Tornados flugfähig.

und flugfähig. Auch bei den Transportflugzeugen A400M waren nur 50 Prozent einsatzbereit.

waren nur 50 Prozent einsatzbereit. Selbst bei der einfachen Ausrüstung mangelt es: Es fehlten Schutzwesten, Stiefel, moderne Helme und Nachtsichtgeräte, um alle Soldaten auszurüsten.

Zudem sei der Zustand der Gebäude mangelhaft - angefangen vom Duschkopf bis zum Hallendach.

Der Wehrbeauftragte forderte deshalb, es müsse ein Sofortprogramm aufgelegt werden werden, um die Ausrüstungsprobleme zu beheben.

Die Situation führe laut Bartels zudem dazu, dass die Bundeswehr gerade bei Auslandseinsätzen in Afghanistan und Mali auf zivile Transportmöglichkeiten ausweichen müsse. Diese böten aber keinen Schutz. "Das ist nicht ideal. Deutschland sollte in der Lage sein, seine Soldatinnen und Soldaten sowohl selbst in die Einsätze zu fliegen als auch in Einsätze zu transportieren - am Boden wie in der Luft", sagte Bartels der Nachrichtenagentur dpa.

Neben der technischen und personellen Ausstattung weist der Bericht zudem eine gestiegen Zahl von Meldungen über Rechtsextremismus auf: Waren es 2016 noch 63 Fälle, werden im Bericht nun 170 Meldungen aufgeführt. Für besonderes Aufsehen sorgte der Fall von Franco A. im Jahr 2017. Insgesamt habe bei der Truppe eine verstärkte Sensibilisierung zu den steigenden Zahlen geführt, heißt es in dem Bericht.

Der Bericht nennt aber auch positive Entwicklungen.

Mit der Absicht einer Anhebung des Verteidigungsetats auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bewege man sich dann auf dem Niveau von Großbritannien und Frankreich.

Die Einrichtung des Organisationsbereichs "Cyber- und Informationsraum" sei ein Fortschritt.

Die Zahl der Berufs- und Zeitsoldaten sei um 4000 auf 173.000 Personen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Trotzdem bleibe es ein großes Problem, geeignetes Personal zu finden. Die Bundeswehr soll von derzeit etwa 180.000 Soldatinnen und Soldaten bis 2025 auf 203.000 Soldaten wachsen.

Mit drastischen Worten meldete sich auch der Bundeswehrverband zu Wort: Die Bundeswehr sei gemessen am Auftrag "nach wie vor im schlechtesten Zustand seit 1990", sagte der Verbandsvorsitzende André Wüstner im ZDF-"Morgenmagazin". Das sei frustrierend für die Soldaten. Zugleich mahnte Wüstner, es gebe genügend Ankündigungen, "es muss jetzt einfach umgesetzt werden".