Gerichtsurteil im Pfullendorf-Skandal Soldaten wegen Fehlverhalten zu Recht entlassen

Sie wollten in die Truppe zurückkehren, doch das Gericht entschied anders: Die Entlassung von vier Bundeswehrsoldaten nach ihrer Beteiligung an entwürdigenden Aufnahmeritualen ist rechtens. Das hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen entschieden. Die Soldaten hatten gegen ihre Entlassung aus der Elite-Kaserne in Pfullendorf (Baden-Württemberg) geklagt und von der Bundeswehr die Aufhebung der Entlassungsbescheide gefordert.

Im Januar hatte der SPIEGEL die Ausbildungspraktiken und Gewaltrituale am Standort Pfullendorf öffentlich gemacht. Die Entlassung der Soldaten war mit der Teilnahme an mehreren als "Taufen" bezeichneten Aufnahmeritualen neuer Kameraden im Herbst 2016 und im Januar 2017 begründet worden. Durch ihr Verhalten sah die Bundeswehr unter anderem das Ansehen der Truppe und die militärische Ordnung gefährdet. Insgesamt wurden fünf Soldaten entlassen, vier von ihnen gingen dagegen juristisch vor.

Die Vorwürfe, in der gleichen Kaserne soll es bei der Sanitäter-Ausbildung zu sexuell-sadistischen Praktiken gekommen sein, wies die Staatsanwaltschaft Hechingen inzwischen jedoch als verkürzt und strafrechtlich nicht relevant zurück.

Kritik an der Verteidigungsministerin

Vor dem Urteil hatten hochrangigeMilitärs Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen angegriffen. Das Ministerium und seine Leitung hätten Soldaten und einzelne Standorte "pauschal, beständig und in einem verantwortungslosen Maße" beschädigt, sagte der wegen zu schleppender Aufklärung abgesetzte Heeres-Chefausbilder Walter Spindler den "Stuttgarter Nachrichten". Die Vorwürfe der CDU-Ministerin entbehrten in ihrer Absolutheit jeder Grundlage.

Auch Christian Trull, ehemaliger Generalmajor der Bundeswehr, warf der Ministerin vor, die Pfullendorf-Affäre aufgebauscht zu haben. Sie neige "zu Pauschalierungen, Übertreibungen und Alarmismus", sagte Trull. Das befremde viele Soldaten.