Werbeoffensive der Truppe Bundeswehr stellt deutlich mehr Personal ein

Die Truppe überaltert, die Personaldecke dünn, der Nachwuchs nur schwer zu finden: Seit Jahren hat die Bundeswehr das Problem, neues Personal zu finden. Mit millionenschweren Kampagnen wirbt sie deshalb um Schulabgänger. Das zahlt sich offenbar aus.

In diesem Jahr konnte die Bundeswehr mit 21.500 Einstellungen schon fast so viele Menschen unter Vertrag nehmen wie im gesamten Vorjahr, berichtet die "Rheinische Post". Zudem verzeichnete die verzeichnete die Bundeswehr in den ersten sechs Monaten des Jahres rund 36.000 Bewerber. Nach eigenen Angaben lag sie damit über den Zahlen von 2016. Im vergangenen Jahr hatten sich insgesamt 58.400 Menschen beworben.

Kritik an Werbekampagne

Nach der Statistik ist der Frauenanteil unter den Bewerbern seit 2015 von 16 auf 19 Prozent gestiegen. Verschiebungen gibt es auch bei den Schulabschlüssen: Im laufenden Jahr hatten demnach 42,7 Prozent der Bewerber die Fachhochschulreife oder einen höheren Bildungsabschluss - im Vorjahr waren es 35,6 Prozent gewesen.

Mit verschiedenen Initiativen hatte die Bundeswehr zuletzt versucht, ihr Image aufzupolieren. Dafür nahm sie viel Geld in die Hand: 2015 gab das Verteidigungsministerium für die Nachwuchsrekrutierung rund 35 Millionen Euro aus, fünf Millionen mehr als 2014.

Auch in den sozialen Netzwerken wurde verstärkt geworben (lesen Sie hier mehr dazu): Bis Herbst 2013 verfügte die Truppe nicht mal über einen offiziellen Facebook-Auftritt. Inzwischen präsentiert sie sich bei Instagram, Facebook und YouTube. 125 Mitarbeiter kümmern sich um die interne und externe Kommunikation. Teil der Werbeoffensive ist die YouTube-Serie "Die Rekruten".

An der Werbekampagne gab es viel Kritik: Schließlich war die Zahl der der Rekruten unter 18 Jahren noch nie so hoch wie im vergangenen Jahr: Zum Stichtag 1. November 2016 zählte die Bundeswehr 1576 Minderjährige, die bei der Bundeswehr anfingen.