"Tiger"-Absturz in Mali Die Theorie von den tödliche Turbulenzen

Die Rüstungsfirma Airbus hat nach eigenen Angaben erste Erkenntnisse über die Ursachen des "Tiger"-Absturzes in Mali. Dabei waren Ende Juli zwei Bundeswehrpiloten getötet worden. In einem sogenannten Alert Security Bulletin warnte Airbus alle "Tiger"-Kunden, in Gebieten mit starken Turbulenzen nicht im Autopilot-Modus zu fliegen.

Konkret müssten die Piloten laut dem vierseitigen dringenden Hinweis bei Turbulenzen dauerhaft die Hände an den Steuerknüppeln halten, da es zu einem Abschalten des "Automatic Flight Control Systems" (AFCS) kommen könne. Dies, so das Bulletin, könnte nach Erkenntnissen von Airbus zum Crash in Mali "mit beigetragen haben".

Airbus beschreibt den tödlichen Unfall in Mali ziemlich konkret. Demnach habe es während des Flugs des Bundeswehrhelikopters, der von Gao aus zu einer Mission für die Uno unterwegs war, offenbar starke thermische Turbulenzen gegeben. Zunächst steuerte der Autopilot deswegen stark nach unten, schaltete sich dann jedoch ab.

Sturzflug, Explosion

Das AFCS-System kontrolliert, dass der Helikopter auf Kurs und auf der gleichen Höhe bleibt. Das Airbus-Bulletin deutet an, dass es starke Aufwinde gab und der Flieger nach oben gedrückt wurde. Daraufhin, so jedenfalls lesen Experten das Papier, habe der Autopilot die Rotorblätter so angestellt, dass der Heli steil nach unten flog.

Die Darstellung deckt sich teilweise mit den Beschreibungen der Crew, die mit einem zweiten "Tiger" hinter der Unglücksmaschine flog. Diese berichteten später, der Helikopter habe bei etwa 250 Stundenkilometern in 500 Meter Höhe urplötzlich die Nase nach unten gedrückt, sei dann im steilen Sturzflug gen Boden gerast und explodiert.

Warum die Piloten den Sturzflug nach dem Abschalten des Autopilots nicht nach oben rissen, bleibt in dem Bulletin offen. Der Hinweis, dass die Piloten zukünftig auch während des computergesteuerten Flugs die Hände am Steuerknüppel behalten sollen, weißt jedoch daraufhin, dass ein Gegensteuern durchaus möglich gewesen wäre.

Bei der Bundeswehr reagierte man verwundert auf die Airbus-Mitteilung. Bereits am Dienstag hatte der Leiter eines Untersuchungs-Teams die Abgeordneten des Verteidigungsausschusses gewarnt, man solle wegen des Bulletins von Airbus keine voreiligen Schlüsse ziehen. Demnach teile die Bundeswehr die getroffene Hypothese so nicht.

Untersuchungen laufen

Was General Peter Klement in vertraulicher Sitzung berichtete, passt nur teilweise zur Airbus-Version. So sei anhand der Daten des noch auslesbaren Flug-Rekorders nur klar, dass die Steuerbefehle und die Fluglage vor dem Crash auseinandergingen. Statt mit vier Grad Neigung leicht zu steigen, sei der Heli mit 44 Grad steil nach unten gerast.

Trotzdem verwahrte sich Klement, schnelle Schlüsse zu ziehen. "Die Untersuchungen dauern noch an, die Ursache ist noch nicht bestimmt, daher verbieten sich Spekulationen", sagte er am Freitag. Die These von Airbus werde zwar verfolgt, er nannte sie aber ausdrücklich eine Bewertung des Unternehmens und nicht der Bundeswehr.

Der Rüstungs-Riese Airbus steht nach dem Crash in Mali massiv unter Druck. So wie in Deutschland ordneten fast alle Kunden einen generellen Flugstopp für ihre "Tiger" an. Mit der Sicherheitsanweisung, so Insider, könnte Airbus versuchen, zumindest wieder einen eingeschränkten Flugbetrieb zu ermöglichen.

Keine Aufwinde bemerkt

Bei der Truppe rätselt man zudem, wie das Unternehmen auf die These mit den extrem starken Turbulenzen gekommen ist. Laut dem Untersuchungs-Team konnten am Unglückstag keinerlei extreme thermische Bedingungen festgestellt werden. Zudem haben auch die Piloten in dem zweiten "Tiger" keine starken Aufwinde bemerkt.

Klement forderte, sein Team solle weiter in Ruhe ermitteln zu lassen. "Das Untersuchungsteam geht weiter allen vorliegenden Indizien und Beweisen nach, um die Unfallursache mit der gebotenen Gründlichkeit, aber so schnell wie möglich zu bestimmen", versprach er. Bis dahin, so die Linie der Bundeswehr, bleiben die deutschen "Tiger" am Boden.

Die Deutschen hatte die "Tiger" erst im Mai nach Mali verlegt, dort sollen sie aus der Luft die Uno-Mission Minusma schützen. Am Unglückstag hatten die Piloten ihren Einsatzbefehl von der Uno bekommen, sie sollten Kämpfe rund 200 Kilometer entfernt von Gao beobachten, deswegen war ihr Helikopter auch schwer bewaffnet.