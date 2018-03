Von Mali bis Irak Diese sechs Bundeswehreinsätze hat das Kabinett beschlossen

Etwa 3900 Bundeswehrsoldaten sind im Ausland stationiert. Nun hat das scheidende Bundeskabinett die Verlängerung von sechs Missionen beschlossen, an denen insgesamt etwa 2600 der Männer und Frauen beteiligt sind. Es gilt als sicher, dass der Bundestag der Verlängerung zustimmen wird.

Welche ist die größte Mission der Bundeswehr? Wie viele Soldaten sind wo stationiert? Hier ist die Übersicht:

Mali:

Es ist der gefährlichste und zum jetzigen Zeitpunkt größte Einsatz der Bundeswehr. Die Mission in Mali soll in geringem Umfang ausgeweitet werden - statt bisher höchstens 1000 sollen sich künftig bis zu 1100 Soldaten an der Uno-Mission zur Stabilisierung des Landes beteiligen. Die Ausweitung wird mit erhöhtem Schutzbedarf und hohem Aufwand für die Instandhaltung von Waffen und Gerät im Wüstenklima begründet.

Nach einem Militärputsch im Jahr 2012 wurde der Norden des Landes von teilweise islamistischen Rebellengruppen kontrolliert. Erst nach einer Intervention französischer Streitkräfte konnte die Region teilweise befreit werden.

Seit 2013 beteiligt sich die Bundeswehr an dem Uno-Einsatz. Die Truppe ist in der früheren Rebellenhochburg Gao am Rande der Sahara stationiert. Dort kommt es immer wieder zu Anschlägen und Angriffen von Rebellen. Während des Einsatzes wurden bislang mehr als 100 Blauhelmsoldaten getötet.

Afghanistan:

Immer wieder wurde ein Ende des Einsatzes in Afghanistan gefordert, auch von ehemaligen Bundesregierungen. Doch die Sicherheitslage hat sich seit Ende des Nato-Einsatzes 2013 nicht verbessert. Jedes Jahr sind seitdem mehr als 10.000 Zivilisten getötet oder verletzt worden.

Die Truppe soll auch deshalb wieder aufgestockt werden, von 980 auf 1300 Soldaten. Damit soll der Schutz der Ausbilder verbessert werden, die künftig wieder durchgängig in der Provinz Kundus tätig sein sollen.

Ein Abzug aus dem Land ist nicht in Sicht. Zumindest wird im Jahresbericht der Bundesregierung zur Lage am Hindukusch kein Abzugsdatum genannt. Starre Fristen hätten sich bei dem Einsatz als kontraproduktiv erwiesen, steht im Bericht - gemeint ist der Abzug internationaler Kampftruppen im Jahr 2014.

Irak:

Der Einsatz im Irak ist Teil der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Insgesamt sind 71 Länder daran beteiligt. Die Bundeswehr unterstützt die Mission mit von Jordanien aus operierenden "Tornado"-Aufklärungsjets und einem Tankflugzeug. Insgesamt sind an dem Anti-IS-Einsatz 299 Bundeswehrsoldaten beteiligt.

Außerdem bildet die Bundeswehr im Irak Truppen zum Kampf gegen den IS aus. Bei diesem Einsatz gibt es eine weitreichende Änderung: Bisher wurden nur kurdische Peschmerga-Kämpfer im Norden des Landes ausgebildet. Der Einsatz soll nun auf das ganze Land ausgeweitet werden. Der Schwerpunkt soll künftig auf der Ausbildung der Armee der irakischen Zentralregierung in Bagdad liegen. Bislang sind 137 deutsche Soldaten an dem Ausbildungseinsatz beteiligt. Wie viele nun noch zusätzlich in die Region geschickt werden sollen, ist noch nicht bekannt.

Sudan und Südsudan:

Im Auftrag der Uno beraten deutsche Militärs die Krisenländer. Die Friedensmissionen in den afrikanischen Ländern Sudan und Südsudan sind in Deutschland kaum bekannt. Der Grund: Im Südsudan sind nur 16, im Sudan nur drei deutsche Militärberater stationiert.

Mittelmeer:

Für die Nato-Operation "Sea Guardian", mit der die Seewege im Mittelmeer gesichert werden sollen, sind weiterhin bis zu 650 Soldaten vorgesehen. Derzeit sind es 187 Bundeswehrsoldaten. Dieser Einsatz entstand ursprünglich nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf die USA, damals hieß er "Active Endeavour". 2016 wurde der Einsatz von der Nachfolgemission "Sea Guardian" abgelöst. Bei diesem Einsatz geht es um die Terrorbekämpfung und den Einsatz gegen das Schleppergeschäft auf dem Mittelmeer.