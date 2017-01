Von der Leyen zu Bundeswehrskandal "Die Vorgänge in Pfullendorf sind abstoßend und widerwärtig"

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die Misshandlungen in einer Ausbildungskaserne der Bundeswehr in Baden-Württemberg scharf verurteilt. "Die Vorgänge in Pfullendorf sind abstoßend, und sie sind widerwärtig", sagte die CDU-Politikerin am Rande einer Parteiveranstaltung in Hessen. Die Ministerin kündigte an, die Vorfälle "mit aller Härte" aufzuklären.

Der SPIEGEL hatte am Freitag enthüllt, dass bei der Ausbildung von Sanitätern, im Militärjargon "Combat First Responder" genannt, offenbar sexuell-sadistische Praktiken an der Tagesordnung waren. Zudem förderten die Recherchen abstoßende Gewaltrituale unter Wachsoldaten in der Staufer-Kaserne zutage. Für sieben Mannschaftssoldaten wurde die sofortige Entlassung beantragt. Die Bundeswehr hat die Staatsanwaltschaft Hechingen eingeschaltet.

Von der Leyen kündigte an, dass weitere Konsequenzen gezogen würden. Die Vorgänge seien vor allem für die Soldaten "beschämend", die respektvoll mit ihren Kameraden umgingen.

Hinweise auf Mobbing

Die Ermittlungen kamen durch die Aussagen einer Soldatin ins Rollen, die sich an den Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels (SPD) und Verteidigungsministerin von der Leyen wandte. Sie berichtete, dass sich Rekruten bei der Ausbildung vor den Kameraden nackt ausziehen mussten und dabei gefilmt wurden. Zudem mussten die Rekruten der Zeugin zufolge medizinisch unsinnige, erniedrigende und offenbar sexuell motivierte Übungen absolvieren.

Das Heer hat bestätigt, dass es in der Staufer-Kaserne "zu einer Häufung ernst zu nehmender Vorfälle" kam. Es habe Verstöße gegen das "Gebot zur Achtung der Würde des Menschen, der sexuellen Selbstbestimmung und des Schamgefühls" gegeben. Es gebe zudem Hinweise auf Mobbing.

Generalinspekteur Volker Wieker, der ranghöchste Soldat der Bundeswehr, wird nach Angaben des Verteidigungsministeriums "in den nächsten Tagen" in die Pfullendorfer Kaserne fahren, um sich die Vorgänge schildern zu lassen.