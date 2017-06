Bundeswehr Ausbilder stellten sich beim Schießen zwischen Schützenscheiben

Ausbilder, die Kameraden als "Körperschrott" und "genetischen Abfall" bezeichneten oder Strafrunden bei 30 Grad Celsius, bis ein weiblicher Stabsunteroffizier vor Erschöpfung wegen Dehydrierung zusammenbrach - bei der Unteroffiziersausbildung im thüringischen Sondershausen wurde offenbar gegen alle Regeln der Bundeswehr verstoßen (Lesen Sie hier die ganze Geschichte im neuen SPIEGEL).

Die Vorfälle waren aber noch schwerwiegender als bisher bekannt.

Nach SPIEGEL-Informationen soll es bei der Unteroffiziersausbildung zu eklatanten Verstößen gegen die Sicherheitsbestimmungen gekommen sein. So sollen sich Ausbilder beim Schießen mit Handwaffen zwischen Schützenscheiben gestellt haben.

Ein Verstoß gegen die Regeln, den ein Bataillonskommandeur so gerechtfertigt haben soll: Im Einsatz hätten die Soldaten auch keine andere Wahl, als sich über die Sicherheitsbestimmungen hinwegzusetzen.

Handgranatenwerfen wurde angesetzt, obwohl die Lehrgangsteilnehmer keine drei Stunden geschlafen hatten. Fehlerhafte Schießkladden sollen durch Ausbilder vorsätzlich mit Dienststempeln gefälscht worden sein, Ausbilder hätten Lehrgangsteilnehmer mit Plastikgeschossen aus Spielzeugwaffen beschossen und von Teilnehmern Alkohol als Ausgleich für "Ausbildungsmängel" verlangt.

Der Standort Sondershausen untersteht ebenso wie die umstrittene Staufer-Kaserne in Pfullendorf dem Ausbildungskommando des Heeres in Leipzig, dessen Chef, General Walter Spindler, inzwischen abgelöst wurde. Ihm wird von der militärischen Führung der Bundeswehr vorgeworfen, in beiden Fällen die Probleme vernachlässigt zu haben.

Wolfgang Richter, der Beauftragte des Generalinspekteurs für Erziehung und Ausbildung, hat sich inzwischen erstmals zu den Verhältnissen bei der Kampfsanitäterausbildung in Pfullendorf geäußert. Eine Offizierin hatte sich dort über Mobbing und "herabwürdigende Praktiken in der Ausbildung" beschwert. So sei sie aufgefordert worden, an einer Tanzstange vorzutanzen.

General Richter wurde daraufhin mit einem Team von acht Offizieren im Dezember für drei Tage nach Pfullendorf geschickt, um sich ein Bild zu machen. Was er dort vorfand, erschütterte ihn. "Ich hätte nicht gedacht, dass es so etwas in der Bundeswehr noch gibt", sagte er dem SPIEGEL. Anscheinend seien Soldatinnen dort bewusst hingeschickt worden, nur um betatscht zu werden.