Soldaten über von der Leyen und den Fall Franco A. "Die Ministerin hat zu schnell geschossen"

"Einfach weitergehen! Nichts sagen und einfach weitergehen!", unterbricht eine Soldatin in Uniform zwei junge Männer in Zivil mitten im Satz. Wortlos stapfen die beiden davon. Wenig später eilt der Pressesprecher nach draußen: Er sei der einzige, der hier befragt werden dürfe.

Es ist schwierig, in diesen Tagen vor der Bundeswehruniversität in Hamburg mit Truppenangehörigen ins Gespräch zu kommen. Ähnlich sieht es vor der Julius-Leber-Kaserne in Berlin aus. "Keine Zeit" und "keine Auskunft" sind die häufigsten Antworten auf die Frage, was Soldaten zur öffentlichen Kritik von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zu sagen haben - und wie sie über den Fall des rechtsextremen Soldaten Franco A. denken.

Wer doch bereit ist zu sprechen, will meist seinen Namen nicht nennen und schon gar kein Foto von sich veröffentlicht sehen. Sind die Soldaten tatsächlich verärgert über ihre oberste Dienstherrin, so wie sich der Bundeswehrverband über die Ministerin beklagt hatte? Und hat die Truppe ein grundsätzliches Problem mit rechten Umtrieben?

Diese Stimmen waren in Berlin und Hamburg zu hören:

Offizier, Berlin: "Mit ihrer Kritik hat Frau von der Leyen relativ viele Leuten in der Bundeswehr vor den Kopf gestoßen. Klar ist: Es gibt immer etwas zum Nachregeln, und man muss das Thema ernst nehmen. Die Ministerin hat aber zu schnell geschossen und hätte sich ihre Wortwahl vorher genau überlegen müssen. Später hat sie ihre ungenauen Aussagen deshalb ja auch korrigiert.

Das Problem Rechtsextremismus ist in der Bundeswehr nicht größer als auf anderen Ebenen der Gesellschaft. Der Unterschied ist nur, dass die, die eine Uniform tragen, eine besondere Verantwortung haben und darauf auch besonders achten müssen. Das Thema Rechtsextremismus wird bei uns immer wieder aufgegriffen, wir sind für das Thema sensibilisiert. Dass es trotzdem so einen Einzelfall gibt, ist natürlich traurig."

Oberamtsrat, Hamburg: "Ich unterstelle mal, dass es sicher Leute mit rechtsextremen Einstellungen in der Bundeswehr gibt, aber die halten sich bedeckt. Öffentlich und sichtbar, wie man das in den letzten Tagen in den Nachrichten gesehen hat, ist das sicher nicht. Grundsätzlich finde ich, man muss das Kind beim Namen nennen, aber für mein Verständnis hat sich Frau von der Leyen unglücklich verhalten. Wenn man aber feststellt, dass es Rechtsextremismus in der Bundeswehr gibt, muss man das deutlich sagen."

Stabsgefreiter, Berlin: "Dass die Bundeswehr ein Problem mit Rechtsextremismus hat, ist aus meiner Sicht ein bisschen übertrieben. Gerade hier in der Julius-Leber-Kaserne haben sehr viele Soldaten wie ich einen ausländischen Hintergrund, eigentlich der Großteil - und das ist nie ein Thema. Die Bundeswehr ist echt bunt, und das ist ja auch gut so. Ich persönlich habe überhaupt keine schlechten Erfahrungen gemacht, was das angeht."

René Monier, Leutnant, Hamburg: "Meiner Meinung nach sollte Frau von der Leyen auf jeden Fall hinter der Bundeswehr stehen. Auch wenn das für sie als Ministerin schwieriger ist, da sie keinen richtig tiefen Einblick hat. In der Bundeswehr wird viel politische Bildung geleistet und zur Geschichte gelehrt. Vor allem innerhalb der Offizierslaufbahn gibt es da viel Aufklärung - wobei Franco A. ja auch Offiziersanwärter war."

Oberstleutnant, Berlin: "Bei der Bundeswehr gibt es natürlich immer noch starke hierarchische Strukturen. Das ist für die Ministerin, die aus dem Familienministerium kommt und eine andere Kultur gewohnt ist, natürlich schwierig. Mit ihrer Kritik wollte sie ja auch nicht sagen, dass es so viele Rechtsradikale bei der Bundeswehr gibt - sie hat sich da etwas ungeschickt ausgedrückt. Aber wir können das einordnen: Das ist eben Politik. Und obwohl sie an der Spitze der Streitkräfte steht, nehmen wir sie in erster Linie als Politikerin wahr. Wir sind kurz vor der Bundestagswahl, ihr Vorstoß hat mich deshalb nicht besonders überrascht.

Und was Rechtsextremismus in der Bundeswehr angeht: Das hat heute ein ganz anderes Ausmaß als noch vor 30 Jahren. Wenn man sich hier in der Kaserne mit den Soldaten unterhält, merkt man: Die sind nicht besonders uniformgeil. Und gerade bei der Marine und bei der Luftwaffe steht sowieso eher der Teamgedanke im Vordergrund als Hierarchien."

Doktorand an der Universität der Bundeswehr, Hamburg: "Ich fand von der Leyens Aussage fragwürdig. Ich glaube nicht, dass sie bis ins Detail weiß, was in der Bundeswehr vonstatten geht. Ich glaube auch nicht, dass die Bundeswehr ein Problem mit Rechtsextremismus hat."

Alexander Scholz, Oberstabsgefreiter, Berlin: "Als ich die Kritik von Frau von der Leyen gehört habe, fand ich das erstmal demoralisierend - und das ging vielen hier in der Kaserne ähnlich. Sie hat diese Kritik ja für das ganze Heer ausgesprochen, und das ist wegen einem Fall meiner Meinung nach unangebracht. Mit Rechtsextremismus habe ich persönlich bei der Bundeswehr gar keine Erfahrungen gemacht. Wir haben hier viele Kameraden mit Migrationshintergrund und es hat es nie Probleme gegeben."