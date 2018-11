Nato-Übung in Norwegen Bundeswehr zieht positive Bilanz

Die Nato-Übung ist aus deutscher Sicht sehr gut gelaufen: So habe die Verlegung von Truppen und Material reibungslos funktioniert, sagte Brigadegeneral Michael Matz über das Nato-Manöver Trident Juncture in Norwegen. Matz zieht eine positive Bilanz. Doch er sieht auch Verbesserungspotenzial.

Mit einigen internationalen Partnern sei die Abstimmung verbesserungsfähig. Zudem könne man bei der Verlegung von Truppen in andere Bündnisstaaten schneller werden, sagte der oberste deutsche militärische Repräsentant bei der Übung.

Die Bundeswehr hatte für das am Mittwoch zu Ende gegangene Großmanöver mehr als 8000 Soldaten nach Norwegen verlegt. Damit war Deutschland zweitgrößter Truppensteller nach den USA. Insgesamt nahmen etwa 50.000 Soldaten aus den 29 Nato-Staaten sowie den Partnerländern Finnland und Schweden an "Trident Juncture" teil.

Ziel des Manövers war es, ein Signal der Abschreckung an Russland zu senden und für den sogenannten Bündnisfall zu trainieren. Dieser könnte ausgerufen werden, wenn einer oder mehrere der 29 Mitgliedstaaten von einem Gegner angegriffen würden. In der Folge müssten dann die anderen Alliierten Beistand leisten.

Bundeswehr wird besser ausgestattet

Bereits im Weißbuch 2006 stand, das Deutschland gefordert sei, mehr Verantwortung in der Welt zu übernehmen. Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Ralph Brinkhaus, bekräftigte nun das Ziel der Regierung, die Bundeswehr besser auszustatten. "Wir erhöhen die Ausgaben für die Bundeswehr jetzt erheblich. Das ist in unserem eigenen Interesse und vor allem im Interesse unserer Soldaten", sagte der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur dpa.

Der Bundeswehretat soll nach dem Entwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) im kommenden Jahr um vier Milliarden Euro auf knapp 43 Milliarden Euro erhöht werden. Allerdings liegt diese Zahl immer noch weit entfernt vom Zwei-Prozent-Ziel, wonach die Verteidigungsausgaben bis 2024 zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) ausmachen sollen.

US-Präsident Donald Trump hat dies vor allem von Deutschland immer wieder angemahnt. Die Bundesregierung wird das Ziel wohl nicht erreichen. Am Donnerstag will der Haushaltsausschuss in seiner "Bereinigungssitzung" letzte Hand an den Bundesetat 2019 legen.