Kritischer Journalist Dündar kommt trotz Akkreditierung nicht zur Erdogan-Pressekonferenz

Der türkische Journalist Can Dündar verzichtet trotz einer Akkreditierung auf eine Teilnahme an der Pressekonferenz von Kanzlerin Angela Merkel und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. "Ich habe entschieden, nicht daran teilzunehmen", teilte Dündar, der seit zwei Jahren in deutschem Exil lebt, am Freitag auf seinem eigenen Medienportal mit.

Zuvor hatte die Türkei nach Angaben der "Bild"-Zeitung gedroht, die Pressekonferenz abzusagen, falls Dündar teilnehme. Dündar hatte angekündigt, er wolle Erdogan mit Fragen zu inhaftierten Kollegen in der Türkei konfrontieren.

Dündar war 2015 wegen eines Berichts über verdeckte Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an islamistische Rebellen in Syrien angeklagt worden. Die Anklage wertete den Bericht als Geheimnisverrat. Im Mai 2016 wurde er zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt, im Juli 2016 ging er ins Exil nach Deutschland. Dündars Frau lebt weiter in der Türkei, darf aber nicht ausreisen.

Dündar erklärte, er wolle nicht zulassen, dass die Pressekonferenz wegen seiner Person abgesagt und kritische Fragen anderen Journalisten nicht möglich sind.

Die türkische Delegation um Erdogan hatte gedroht die gemeinsame Pressekonferenz mit Merkel platzen lassen, sollte Dündar dort auftauchen. Das wurde der dpa aus dem Umfeld des türkischen Präsidenten bestätigt. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über die Drohung berichtet. Der ehemalige Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet", hatte in einem dpa-Interview angekündigt, Erdogan Fragen zu inhaftierten türkischen Journalisten zu stellen.

Terrorliste" mit 69 Namen

Die Entscheidung für eine mögliche Absage der Pressekonferenz sei in einem Treffen mit mindestens zwei hochrangigen Delegationsmitgliedern nach einer Zusammenkunft mit weiteren türkischen Ministern in Berlin am Donnerstag gefallen. "Die türkische Seite hat ein Auslieferungsersuchen für Dündar laufen - da käme also jemand zur Pressekonferenz mit dem Präsidenten, der in der Türkei als Straftäter gesucht wird", hieß es aus dem Umfeld des Präsidenten. Das wäre eine starke Konfrontation.

Zuvor war am Freitag bekannt geworden, dass die türkische Regierung die Auslieferung von Dündar und 68 weiteren Aktivisten fordere. Die regierungsnahe türkische Zeitung "Yeni Akit" berichtete, Erdogan habe drei Tage vor seinem Besuch in Berlin Merkel eine Liste geschickt, auf der auch der frühere "Cumhuriyet"-Chefredakteur stehen soll.