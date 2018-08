Carsten Schneider, Parlamentsgeschäftsführer der SPD, hat das Regierungsbündnis seiner Partei mit CDU und CSU kritisch bewertet. "Wenn die Union nicht endlich in die Gänge kommt und weiter Vorhaben wie das Gute-Kita-Gesetz oder eine Mietrechtsreform blockiert, dann steht die Koalition nicht erst bei der Evaluierung im Herbst 2019 infrage", sagte er der "Welt". Bei den Sozialdemokraten sei nach dem unionsinternen Streit in der Asylpolitik die Geduld aufgebraucht.

"Eine große Koalition, die nicht liefert, macht keinen Sinn", sagte Schneider. Er warf der Union mit Blick auf die bevorstehende Landtagswahl in Bayern vor, "derzeit nicht voll handlungsfähig" zu sein, "weil sie von der CSU wegen des Wahlkampfes in Bayern in Geiselhaft genommen wird".

Derzeit pochen die Sozialdemokraten vor allem auf einen schnellen Kabinettsbeschluss zum Rentenpaket von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Sie werfen der Union eine Blockadehaltung vor, da sie den Beschluss des Pakets mit einer Einigung auf eine Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung verknüpft. Im Koalitionsvertrag sind 0,3 Prozentpunkte vorgesehen, die Union möchte aber deutlich darüber hinaus gehen.

Heils Rentenpaket sieht Verbesserungen der Mütterrente und für Erwerbsminderungsrentner vor, eine Entlastung von Geringverdienern bei Sozialbeiträgen und eine Stabilisierung des Rentenniveaus und der Beitragssätze bis 2025 (mehr Hintergründe erfahren Sie hier).

Ursprünglich sollten die Pläne schon vergangene Woche ins Kabinett, dazu kam es aber nicht. Am Samstagabend hatten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU), CSU-Chef Horst Seehofer und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) bei einem Spitzentreffen um eine Verständigung in der Renten- und Arbeitsmarktpolitik bemüht. Am Dienstagabend wollen die Spitzen der Koalitionspartner erneut zu Beratungen zusammenkommen. Zunächst ist ein Abendessen von Merkel mit SPD-Chefin Andrea Nahles geplant. Im Anschluss sollen die Fraktions- und Parteivorsitzenden der Großen Koalition in größerer Runde beraten.