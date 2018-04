CDU-Generalsekretärin Alles neu macht AKK

Während die SPD noch davon redet, sich zu erneuern, bleibt in der CDU in diesen Tagen nichts wie es war: Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer macht alles neu. In den ersten Wochen ihrer Amtszeit hat "AKK" die Parteizentrale umgebaut, zentrale Stellen mit ihren Vertrauten besetzt und dezent dafür gesorgt, dass ihre Rolle in der Parteispitze aufgewertet wird: Im CDU-Bundesvorstand kommt der Bericht der Generalsekretärin neuerdings vor dem der Vorsitzenden Angela Merkel.

Auch bei der "Zuhör-Tour", Kramp-Karrenbauers Erkundungsreise an die Parteibasis für die Entwicklung eines neuen CDU-Grundsatzprogramms, ist alles anders: Keine minutiösen Orga-Listen und Ablaufpläne, wie sie die Event-Abteilung des Adenauer-Hauses so gerne anlegt, keine Presseakkreditierung, nicht einmal eine Anmeldepflicht für die Mitglieder. Jeder kann einfach kommen? Da raufte sich mancher Referent im Konrad-Adenauer-Haus die Haare.

Die CDU-Zentrale hatte eigentlich business as usual geplant, wollte die Zuhör-Tour so durchziehen wie die "Regionalkonferenzen" von Angela Merkel, nämlich als eine Art Parteibildungswerk in großen Hallen und mit hohen Bühnen, und mit den Mitgliedern als Stichwortgebern für die Parteiprominenz.

Abschied vom Merkel-Stil

Auf ihrer ersten von 40 Stationen in Konstanz am Freitagabend machte Kramp-Karrenbauer deutlich, was sie von diesem Modell hält: "Das hier ist keine Regionalkonferenz. Hier läuft es nicht so, dass Sie kritisieren und wir sagen Ihnen, warum Sie nicht Recht haben." Die etwa 200 Mitglieder der CDU Konstanz lachten verblüfft.

DPA Kramp-Karrenbauer in Konstanz: Smalltalk und Händeschütteln

Sie staunten mehrmals an diesem Abend: Erst, als Kramp-Karrenbauer eine halbe Stunde kreuz und quer durch den Saal des Konstanzer Konzils wanderte, Hände schüttelte und Smalltalk machte. Und später, Kramp-Karrenbauer die Wortmeldungen immer wieder mit Gegenfragen konterte: "Ja, doch, ich frage Sie direkt." Etwa 90 Fragen und Wünsche für das Grundsatzprogramm hatten die Mitglieder zuvor eingereicht, und irgendwie gelang es der Generalsekretärin, die Debatte zu steuern - von der Rente mit 63 und der Frage, wie "Leischtung sich wieder lohne kann" über die Frage, was eine Berufsausbildung noch wert ist bis hin zu Fachkräftemangel, Zuwanderung, Integration und Islam.

Immer wieder präsentierte sich Kramp-Karrenbauer als die bodenständige Frau der Basis, deren drei Kinder alle eine Berufsausbildung haben. Sie bezeichnete sich freimütig als "Quotenfrau" oder klagte, "wir trauen uns zum Teil nicht, offen zu diskutieren", was mit dem Islam alles schief läuft.

Ich frage, ich antworte

In Konstanz traf die Generalsekretärin die gesamten Bandbreite der CDU - vom Wirt des Konzils, der die Flüchtlingskrise als "göttliche Fügung" bezeichnet und seine afrikanischen Küchenhilfen unbedingt vor Abschiebung schützen will, über eine Frau, die in ihrem Heimatort Singen mit Sorge immer mehr Frauen mit Kopftuch registriert, bis hin zu dem CDU-Senior, der findet, die Deutschen hätten zu viel Verständnis für die "Mohammedaner".

In diesen Momenten kippte die Zuhör-Tour dann doch zur Erklär-Tour. Hier stellte Kramp-Karrenbauer zwar "Gegenfragen" ("Wenn der Islam nicht zu Deutschland gehört, was ist dann mit den mehr als 4 Millionen Muslimen, die hier friedlich leben?"), beantwortete sie aber dann doch lieber selbst.

Konstanz als Premierenort war eine taktisch geschickte Wahl für die Frau, die zwar nie offen sagt, dass sie Angela Merkel beerben will, die aber in ihrem neuen Amt schon viele Weichen hierfür stellt: Der örtliche CDU-Verband hatte unter dem Schock des schlechten Bundestagswahlergebnisses beim letzten Bundesparteitag den Antrag auf ein neues Grundsatzprogramm gestellt - hier traf "AKK" also Kritiker, aber solche von der konstruktiven Sorte, nicht die "Merkel-muss-weg"-Fraktion. Spätestens bei Kramp-Karrenbauers Stationen in Ostdeutschland könnte es noch viel ungemütlicher werden.