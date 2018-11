AKK, Spahn und Merz an der CDU-Basis Dreikampf um tausendundeine Stimme

Im vergangenen Bundestagswahlkampf bot die Lübecker Kulturwerft Gollan gleich zweimal die Bühne für große Auftritte: Erst war CDU-Spitzenkandidatin Angela Merkel am 11. September 2017 zur ARD-"Wahlarena" zu Gast, eine Woche später folgte die Livesendung vor Publikum mit Herausforderer Martin Schulz.

Jetzt treten gleich drei Spitzenpolitiker hier auf - allerdings aus der gleichen Partei und gemeinsam: Am Abend findet in dem ehemaligen Lübecker Industriekomplex die erste von acht CDU-Regionalkonferenzen statt, bei denen sich die Vorsitzenden-Kandidaten Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz der Parteibasis vorstellen. In der Hansestadt werden dazu bis zu 1000 Mitglieder erwartet.

Die CDU-Basis soll auf den über die ganze Republik verteilten Regionalkonferenzen - die letzte findet am 30. November in Berlin statt - die Kandidaten besser kennenlernen, die sich auf dem Hamburger Bundesparteitag am 7. Dezember um die Nachfolge von Angela Merkel bewerben.

Und Stand Donnerstagmittag sind das tatsächlich nur CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer (politischer Rufname AKK), Bundesgesundheitsminister Spahn und der frühere Unionsfraktionschef Merz: Sie wurden ordnungsgemäß als Kandidaten nominiert. AKK von ihrem saarländischen Landesverband, Spahn von seinem heimischen Kreisverband Borken im Münsterland, Merz vom Kreisverband Fulda.

Von den zahlreichen weiteren Bewerbern, die sich in der CDU-Zentrale gemeldet hatten, kann dagegen bislang niemand eine Nominierung vorweisen. Die Mehrzahl von ihnen, so ist aus dem Konrad-Adenauer-Haus zu hören, hat bislang nicht einmal ein CDU-Parteibuch.

Zwei Stunden für Frage und Antwort

Sollte bis zum Abend niemand weiteres die Formalitäten erfüllen, bleibt das Promi-Trio in Lübeck unter sich. Die Vorstellung läuft nach klaren Regeln: Wer als erstes sprechen darf, darüber entscheidet das Los. 10 bis 15 Minuten sind jeweils für die Eingangsstatements vorgesehen, anschließend soll es Fragen aus dem Publikum geben, zwei Stunden sind dafür eingeplant. Die Fragen sind den Kandidaten vorher nicht bekannt, eine Moderatorin soll dafür sorgen, dass die Redezeit ungefähr gleichmäßig verteilt ist.

Drei Wochen später soll am Ende der Basistour der Hamburger Parteitag entscheiden. Und bis dahin kann noch viel passieren. Aktuell scheint Gesundheitsminister Spahn nur Außenseiterchancen zu haben. Er liegt in Umfragen in der Bevölkerung abgeschlagen auf dem dritten Platz, auch innerhalb der CDU gelten die Sympathien eher AKK und Merz, so ist zu hören.

Nur: Über Merkels Nachfolge bestimmen am Ende weder die Bürger noch die CDU-Mitglieder - sondern 1001 Delegierte. Eine Prognose über deren Präferenz ist auch deshalb so schwer, weil die Christdemokraten überhaupt erst einmal die Wahl zwischen zwei Kandidaten um den Vorsitz hatten (1971 setzte sich Rainer Barzel auf dem Parteitag in Saarbrücken gegen Helmut Kohl durch). Drei Kandidaten sind noch nie gegeneinander angetreten.

Sympathien gehen quer durch die meisten Landesverbände und Vereinigungen

Da die Sympathien für sie kreuz und quer durch die meisten Landesverbände und Parteivereinigungen gehen, wird es zudem kaum eindeutige Voten dieser Blöcke geben, was die Berechenbarkeit des Ergebnisses noch mehr erschweren wird. Umso wichtiger dürften die Auftritte bei den Regionalkonferenzen sein, weil sie öffentlich sind und ins Internet übertragen werden (anders als die Auftritte bei den Parteivereinigungen).

Momentan stellt sich die Lage so dar:

Die Merkel-Vertraute AKK will die Fans der aktuellen Vorsitzenden (von denen es auch in der CDU immer noch viele gibt) behalten - und gleichzeitig im Lager der Konservativen wildern. Die Mitte-Kandidatin Kramp-Karrenbauer, 56, hat dazu beispielsweise in der FAZ kürzlich eine lebenslange Wiedereinreise-Sperre in den Schengen-Raum für straffällig gewordene und abgeschobene Migranten gefordert. In der Familienpolitik betont sie ihre kritische Haltung bei der "Ehe für alle", selbst vom Vorwurf der möglichen Polygamie und Inzucht aus einem Interview wollte sich AKK zuletzt nicht distanzieren. Sie hebt zudem ihre Erfahrung als langjährige Regierungschefin und zuvor Ministerin in verschiedenen Ressorts im Saarland hervor.

Gesundheitsminister Spahn ist mit seinen 38 Jahren der junge Wilde des Trios, der auch vor persönlichen Attacken gegen seine Mit-Kandidaten nicht zurückschreckt. So warf er Kramp-Karrenbauer gerade im RND-Interview vor, ihn als verheirateten Schwulen mit ihren Äußerungen zur Homo-Ehe zu beleidigen. Merz wiederum bezeichnete er als "wankelmütig", weil dieser zunächst Sympathie für eine europäische Arbeitslosenversicherung signalisiert hatte, dies nun aber widerrufen hat. Außerdem wirft er Merz vor, sich im Gegensatz zu ihm zu wenig für die CDU zu interessieren. Gleichzeitig schärft Spahn derzeit sein Image als Kritiker der Flüchtlingspolitik.

Der frühere Fraktionsvorsitzende Merz, 63, gibt sich als Politik-Rückkehrer, der mit seinen Erfahrungen in der Wirtschaft die CDU wieder zu alter Stärke führen will. Wie früher als Finanzexperte tritt er mit klaren Botschaften auf, zuletzt bezeichnete er die AfD als "offen nationalsozialistisch". Auf anderen Gebieten wiederum muss er einstige Ansagen einkassieren, beispielsweise gibt er sich plötzlich Grünen-freundlich und zeigt sich auch beim Thema Homo-Ehe zumindest liberaler als früher. Auch sein schlechtes Verhältnis zu Merkel, die ihn 2002 gegen seinen Willen als Fraktionschef ablöste, versucht er momentan in freundlicheren Farben zu malen.

Es gibt viele interessante Fragen, die man den Kandidaten stellen kann: Kann jemand einer Volkspartei vorsitzen, der oder die schwule Paare indirekt diffamiert? Soll die Flüchtlingspolitik Merkels rückabgewickelt werden?Kann ein Millionär CDU-Chef sein?

Und Lübeck ist erst der Anfang (lesen Sie am Abend einen Bericht von der ersten Regionalkonferenz bei SPIEGEL ONLINE).