Wahlergebnisse der Union Kramp-Karrenbauer nennt 40 Prozent als Ziel

Bei der Landtagswahl in Hessen kam die CDU auf 27 Prozent und bei der Bundestagswal zusammen mit der CSU noch auf 32,9 Prozent. Das sind die Größenordnungen, in denen sich die Partei zuletzt bewegte. Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer kandidiert um den Parteivorsitz - und will sich damit nicht abfinden.

"40 Prozent ist die Marge, die wir erreichen wollen in Deutschland und den Landesverbänden", sagte Kramp-Karrenbauer bei der sechsten Regionalkonferenz ihrer Partei in Düsseldorf. "An der Hürde werden wir uns messen lassen."

Die Union hatte mit Kanzlerin Angela Merkel an der Spitze bei der Bundestagswahl 2017 das zweitschlechteste Ergebnis seit 1949 eingefahren. Derzeit liegt die Union in Umfragen nur noch bei rund 26 Prozent. Mit insgesamt acht Regionalkonferenzen versucht die Partei derzeit einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende für die Bundespartei herauszufiltern. Die Entscheidung soll am 7. Dezember beim Bundesparteitag in Hamburg fallen.

Spahn wirft Grünen Doppelmoral vor

Kramp-Karrenbauers Konkurrent um den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, sagte in Düsseldorf ebenfalls, der Abwärtstrend der CDU müsse gestoppt werden. Grund sei, dass die Klarheit der CDU-Positionen in den vergangenen Jahren gelitten habe. Der ehemalige Unionsfraktionschef versicherte, er strebe als neuer CDU-Chef nicht das Ende der Großen Koalition an. "Es gibt überhaupt keinen Grund, über Neuwahlen zu spekulieren."

Merz und Jens Spahn, der sich auch um die Nachfolge Angela Merkels als CDU-Chef bewirbt, attackierten beide die Grünen. Es sei "Doppelmoral", wenn die Grünen die Rodung des Hambacher Forsts für den Braunkohletagebau mitbeschließen, sich aber dann an Bäume ketten, sagte Spahn. "Wenn es darauf ankommt, ist von den Grünen nichts zu sehen." Er warb für einen "modernen Patriotismus", der einlade und nicht ausgrenze - und forderte erneut eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags

Merz sagte ebenfalls mit Blick auf den Protest im Hambacher Forst: "Die Grünen müssen ihr Verhältnis zum Gewaltmonopol dieses Staates klären." Er wies auch zurück, dass er als CDU-Chef nicht mit Kanzlerin Merkel zusammenarbeiten könnte. "Natürlich geht das gut", sagte Merz. Merkel und er hätten immer die Regel eingehalten "erst das Land und dann die Partei".

Die Regionalkonferenz in Nordrhein-Westfalen gilt für die Wahl des Nachfolgers von Angela Merkel im CDU-Vorsitz als besonders wichtig, weil mit Merz und Spahn zwei Bewerber aus dem größten Landesverband kommen. NRW stellt zudem fast ein Drittel der Delegierten für den entscheidenden CDU-Bundesparteitag in eineinhalb Wochen.