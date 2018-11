CDU-Nachfolgedebatte Kramp-Karrenbauer sieht Armutsproblem als sozialen Sprengsatz

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat das Armutsproblem in Deutschland als sozialen Sprengsatz bezeichnet und mehr Chancengleichheit angemahnt. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, zumal viele Kinder von Armut betroffen seien, sagte sie bei einer Veranstaltung ihrer Partei am Freitagabend in Landau.

Kramp-Karrenbauer äußerte sich mit Blick auf eine EU-weite Erhebung, wonach im vergangenen Jahr allein in Deutschland etwa 15,5 Millionen Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht waren.

"Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass Kinder bei uns ausgegrenzt werden", sagte die frühere Ministerpräsidentin des Saarlands beim CDU-Südpfalztreffen. Bei der Veranstaltung wurden mehrere Initiativen sowie ehrenamtlich tätige Frauen und Männer gewürdigt.

Zu ihrer Kandidatur um den CDU-Vorsitz wollte sich Kramp-Karrenbauer nicht äußern. An einem Abend, an dem Menschen für ihren ehrenamtlichen Einsatz geehrt würden, empfinde sie dies als "Zeichen der groben Missachtung", sagte sie.

Gabriel räumt Merz gute Chancen ein

Die 56-Jährige hat angekündigt, dass sie sich erst kommende Woche zu ihrer Kandidatur äußern will. Sie gilt als Vertraute von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die auf dem CDU-Parteitag im Dezember nicht mehr für den Parteivorsitz kandieren will. Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn, die ebenfalls antreten wollen, haben sich öffentlich bereits positioniert. Beide werden dem konservativen Lager zugerechnet.

Aus Sicht des früheren SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel hat Merz "ganz sicher gute Chancen", Merkel an der Spitze der CDU zu beerben. Er geht davon aus, dass Merz auf das Kanzleramt spekuliert. "Ich glaube, jeder Vorsitzende der CDU hat im Kern den Anspruch, der nächste Kanzler zu werden", sagte der ehemalige Vizekanzler der Nachrichtenagentur dpa am Rande eines Besuchs in Martinsburg im US-Bundesstaat West Virginia. "Warum sollte jemand Vorsitzender der CDU werden wollen, wenn er nicht den Anspruch hat, Nachfolger von Angela Merkel zu werden?"