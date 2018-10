CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer vergleicht Flüchtlingsstreit mit Agenda 2010

Die Folgen der Agenda 2010 bereiten der SPD bis heute Probleme. Nach den harten Arbeitsmarkt- und Sozialreformen unter Kanzler Gerhard Schröder bekamen die Sozialdemokraten Ärger mit der eigenen Klientel. Rot-Grün wurde 2005 abgewählt, mit den Linken etablierte sich ein neuer Konkurrent. Soll die SPD auf Distanz zur Schröder-Politik gehen? Muss die Partei wieder linker werden? Noch immer toben bei den Sozialdemokraten heftige Debatten um diese Fragen.

Und die Union? Auch die Konservativen erleiden mittlerweile eine Schlappe nach der anderen, der Unmut in der Partei ist groß. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ein Thema ausgemacht, dass für den Ärger in der Union eine ähnliche Bedeutung habe, wie die Agenda 2010 für die SPD: der Streit über die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel.

Im Jahr 2015 waren etwa 900.000 Migranten nach Deutschland gekommen.

"Ein bisschen wie bei Gerhard Schröder"

Hier sei "eine Kontroverse entstanden, deren Auswirkungen man bis heute spürt", sagte Kramp-Karrenbauer dem "Focus". "Es ist fast ein bisschen so wie bei Gerhard Schröder, der in einer sehr schwierigen Lage mit der Agenda 2010 auch eine Entscheidung getroffen hat, die vor allem in seiner eigenen Partei bis heute nachwirkt."

Kramp-Karrenbauer appellierte angesichts der sinkenden Umfragewerte für die Union an die eigenen Reihen, sich nicht immer weiter an Merkels Flüchtlingspolitik abzuarbeiten. Nach vielen Gesprächen an der Basis sei klar, "das Flüchtlingsthema spielt noch eine Rolle, aber es war bei Weitem nicht die Nummer eins, nirgendwo".

Wenn die Menschen den Eindruck bekämen, "dass die CDU immer noch drei Jahre zurückhängt, dann dürfen wir uns über Umfragewerte wie derzeit nicht wundern".