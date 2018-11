Kampf um CDU-Parteispitze Kramp-Karrenbauer will mit Mitbewerbern zusammenarbeiten

Annegret Kramp-Karrenbauer, Generalsekretärin der CDU und Kandidatin für den Parteivorsitz, hat erklärt, sie wolle einen polarisierten Wahlkampf trotz mehrerer Bewerber um das Spitzenamt der Partei vermeiden.

"Ich führe keinen Wahlkampf gegen andere", sagte Kramp-Karrenbauer zu ihrer Kandidatur bei einer Pressekonferenz in der saarländischen Landesvertretung in Berlin. Sie mache ihrer Partei vielmehr "ein Angebot", wie "ein neues Kapitel" in der CDU aussehen soll. Ihre Mitbewerber forderte Kramp-Karrenbauer auf, es ihr gleichzutun.

Nach dem angekündigten Rückzug von Bundeskanzlerin Angela Merkel vom CDU-Vorsitz wollen die Christdemokraten bei ihrem Hamburger Parteitag im Dezember eine neue Parteispitze wählen. Neben Kramp-Karrenbauer haben auch Gesundheitsminister Jens Spahn, Ex-Fraktionschef Friedrich Merz und neun weitere CDU-Mitglieder ihr Interesse bekundet.

Deutschland habe eine "bleierne Zeit" erlebt

Die CDU-Generalsekretärin sagte weiter, sie bringe als Wahlkämpferin und langjährige Regierungschefin des Saarlands "spezielle Expertise" ein. Ihre Aufgabe als Vorsitzende sehe sie darin, "wieder dafür zu sorgen, dass eine Partei so aufgestellt ist, dass sie Mehrheiten erreichen, Wahlen gewinnen kann". Das sagte sie auch im Hinblick auf mögliche Neuwahlen zum Bundestag.

Über die Arbeit der Bundesregierung äußerte sich Kramp-Karrenbauer kritisch. Deutschland habe eine "bleierne Zeit erlebt", darin "wie die Regierung die ersten Monate gestaltet hat".

Entscheidungen in der CDU seien zu oft "durch Notwendigkeiten auf der Regierungsebene" gefallen, was in der Partei für Unmut gesorgt habe. "Diese Methode passt nicht mehr in die heutige Zeit." Regierungshandeln solle vielmehr wieder von der Partei aus mitbestimmt werden.

Zu einem möglichen Rechtskurs der CDU sagte Kramp-Karrenbauer auf Nachfrage: "Vertrauen in innere Sicherheit gewinnt man nicht durch schrille Töne, sondern nur durch konkrete Politik." Sie wolle das Vertrauen in Staat und Behörden wiederherstellen. Statistiken seien wichtig, würden aber nicht helfen, "wenn die Menschen nicht das Gefühl haben, dass sie sicher sind".