Parteispende Berliner CDU-Kreisverband erhält 60.000 Euro von Immobilieninvestor

Der niederländische Investor Harry van Caem hat offenbar 60.000 Euro an die CDU gespendet. Das zeigen Recherchen des SPIEGEL und des Portals Abgeordnetenwatch.de.

Der Investor entwickelt in Berlin-Lichtenberg mehrere Wohn- und Gewerbeprojekte mit Tausenden Wohnungen und Büros. Zwei Firmen, die mit van Caem verbunden sind, überwiesen in den Jahren 2016 und 2017 zusammen 60.000 Euro an die CDU. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte bei SPIEGEL+.)

DER SPIEGEL

Van Caems Geschäftsführer erklärte in einem Telefonat, das Geld sei an die CDU in Lichtenberg geflossen. Man müsse bestimmte Leute unterstützen, um Türen aufzuhalten.

Auf schriftliche Nachfrage dementierte Harry van Caem später diese Aussage. Man agiere im "rechtlichen Rahmen" und mache "viele Spenden und Charities an mehrere und unterschiedliche Parteien".

Die CDU Lichtenberg, die sich zuletzt für van Caems Projekte eingesetzt hatte, ließ offen, ob das Geld an ihren Kreisverband floss. In einer Stellungnahme teilte sie mit: "Es ist schön, dass Herr van Caem an die CDU gespendet hat. Wir freuen uns über jede Unterstützung."