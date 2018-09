Wahl des CDU/CSU-Fraktionschefs Dieser Mann fordert Kauder heraus

Die Wahl wird auch ein Gradmesser für den Rückhalt von Kanzlerin Angela Merkel in der Berliner Unionsfraktion: Die entscheidet heute, ob Volker Kauder, Vertrauter der Kanzlerin, auf dem Vorsitzenden-Posten bleibt - oder ob Ralph Brinkhaus das Amt künftig innehat.

Was macht die beiden Kandidaten aus - und was unterscheidet sie? Ein Überblick:

Volker Kauder - Merkels Vertrauter

FELIPE TRUEBA/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock

So lange Angela Merkel schon das Land regiert, hält Kauder die Bundestagsfraktion der Union zusammen. Finanz- und Griechenlandkrise, der Atomausstieg, das Rumoren durch den starken Flüchtlingszuzug: Kauder hat immer wieder schwierige Lagen bewältigen und Mehrheiten für Merkel organisieren müssen. Seit 13 Jahren führt der Baden-Württemberger die Abgeordneten der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU, so lange wie niemand zuvor.

Seit 1990 ist Kauder Mitglied des Bundestags. Von 1991 bis 2005 war er Generalsekretär der CDU in Baden-Württemberg, von 2002 bis 2005 Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion unter der Vorsitzenden Angela Merkel. Als sie 2005 in das Kanzleramt einzog, wurde Kauder Fraktionschef. Ihr Verhältnis gilt als vertrauensvoll. Kauder ist kein Mann der lauten Töne, gilt als loyal, zuhörend.

Zuletzt hatte er zunehmend den Unmut in der Fraktion zu spüren bekommen, der sich dort auch gegen die Kanzlerin aufgestaut hatte. Im Asylstreit mit der CSU kam es im Sommer zu getrennten Sitzungen der Abgeordneten der Schwesterparteien - ein Novum.

Nach der Bundestagswahl 2013, als die Union fast die absolute Mehrheit geholt hatte, wurde Kauder noch mit 97,4 Prozent im Amt bestätigt, sein bislang bestes Ergebnis. Aber schon bei der Wahl im vergangenen Jahr gab es für den Fraktionschef nur noch eine Zustimmung von 77,3 Prozent - ohne Gegenkandidaten.

Ralph Brinkhaus - Exponent des Aufbruchs

DPA

Dieses Mal gibt es einen Herausforderer: Ralph Brinkhaus. Sein Programm: Nach 13 Jahren Kauder brauche es neue Köpfe, Aufbruch, frischen Wind. "Ich kandidiere für neuen Schwung in der Fraktion, nicht gegen die Kanzlerin", betont er. Der Ausgang der Wahl wird ein Indiz dafür sein, wie groß der Unmut ist.

Brinkhaus hat sich als Finanz- und Haushaltspolitiker profiliert. In die CDU kam er schon zu Schulzeiten über die Junge Union. "Wir können die Gräben in der Gesellschaft nicht mit Haushaltsmitteln zuschütten", sagt er. Anders als Kauder, der sich anfangs niemals mit AfD-Politikern in eine Talkshow setzen wollte, will Brinkhaus verstärkt "mit jenen ins Gespräch kommen, die sich von uns abgewandt haben". Auch im Mittelstand gebe es immer mehr Protestwähler, "um die wir uns stärker als bisher kümmern müssen", so Brinkhaus.