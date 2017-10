Strategiestreit in CDU und CSU Rechtsruck? Linksruck!

Kurz vor Beginn der Sondierungsverhandlungen ist in der Union eine Auseinandersetzung über den künftigen Kurs ausgebrochen. Die CSU-Spitze plädiert dafür, sich als Konsequenz aus der Schlappe bei der Bundestagswahl vermehrt um Geringverdiener zu kümmern. "Die sozialen Themen haben bei der Wahl eine große Rolle gespielt", sagt CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer in der aktuellen Ausgabe des SPIEGEL. "Darauf werden wir intensiv eingehen. Wer künftig nicht noch mehr Protestwähler haben will, muss die Themen konkret angehen. Darüber müssen sich alle im Klaren sein."

Auch Kanzlerin Angela Merkel hatte zu erkennen gegeben, dass sie sich nach dem Erfolg der AfD bei der Bundestagswahl, die der Union rund eine Million Stimmen abnahm, verstärkt um Geringverdiener und Rentner mit kleinen Einkommen kümmern will. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte im neuen SPIEGEL.)

Sie ist sich darin mit Horst Seehofer einig. Der CSU-Chef bekräftigte am Mittwoch vor der CSU-Landtagsfraktion in München, dass die Union mehr für die kleinen Leute tun müsse. Er erneuerte seine Forderung nach einer Ausweitung der Mütterrente.

Widerstand gegen einen Linksruck kommt vom Wirtschaftsflügel der Union. "Die Spielräume in den nächsten vier Jahren sind deutlich kleiner als die Wünsche", so Jens Spahn, CDU-Präsidiumsmitglied. "Wer die schwarze Null halten und die Steuern senken will, sollte nicht allzu viele andere teure Pläne haben", so der Parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium.

Spahn hatte dafür plädiert, als Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden der CDU das konservative Profil der Partei zu schärfen.

Auch der Vorsitzende des Unionssozialflügels, Karl-Josef Laumann, wendet sich gegen den CSU-Vorstoß zur Mütterrente. "Einen weiteren Mütterrentenpunkt halte ich für schwierig umsetzbar, gerade wegen der hohen Kosten." Stattdessen wäre es ein "tragfähiger Kompromiss", gezielt Frauen mit einer schmalen Rente zu unterstützen, indem die Anrechnung der Mütterrente auf die Grundsicherung abgeschafft werde, so Laumann.

Unterstützung erhielt er vom Vorsitzenden der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann. "Wir sollten prüfen, wie wir bei der Alterssicherung gezielt statt mit der Gießkanne vorgehen können", so Linnemann. Die Pläne der CSU würden pro Jahr mit knapp 7 Milliarden Euro zusätzlich zu Buche schlagen.