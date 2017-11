GroKo-Sondierung bei Steinmeier Therapiestunde auf Schloss Bellevue

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Der Terminkalender des Bundespräsidenten sieht für diesen Tag eine besonders passende Dramaturgie vor. Erst wollte Frank-Walter Steinmeier an diesem Donnerstag mit einigen prominenten Schriftstellern über "Die Freiheit des Denkens in unruhigen Zeiten" debattieren. Dann sollten die Fraktionschefs der AfD, Alice Weidel und Alexander Gauland, zum Gespräch kommen. Und schließlich, ab 20 Uhr, empfängt er die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD.

Unruhige Zeiten, eine starke Rechte, angeschlagene Volksparteien - es geht um viel an diesem Donnerstagabend im Schloss Bellevue.

Schon in seiner Antrittsrede im vergangenen Frühjahr hatte sich das frischgewählte Staatsoberhaupt über die politischen Verhältnisse in diesem Land Gedanken gemacht - aber dass er ein halbes Jahr später aktiv Einfluss nehmen muss, um überhaupt die Bildung einer stabilen Regierung zu ermöglichen, hätte sich Steinmeier wohl auch nicht vorstellen können.

Was der Bundespräsident mit Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz in Schloss Bellevue vorhat, ist ja schon eine Art Vor-Sondierung für eine mögliche neue Große Koalition. Steinmeiers klare Ansage nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen, wonach alle Parteien nochmals ihre staatspolitische Verantwortung zu überdenken hätten, hatte den Druck vor allem auf die Sozialdemokraten erhöht. Innerhalb weniger Tage verabschiedeten sie sich daraufhin von ihrem Oppositions-Dogma, nun redet man zumindest mal mit der Union.

Steinmeier sieht sich qua Amt als Hüter der Stabilität in Deutschland. Er hat in der vergangenen Woche bereits Vier- und Sechs-Augen-Gespräche mit den Parteivorsitzenden der Jamaika-Sondierer sowie SPD-Chef Schulz geführt, in den letzten Tagen waren die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen bei ihm zu Gast - und alle Unterredungen lassen für ihn bislang offenbar keinen anderen Schluss zu: Im Sinne der Stabilität muss er fürs Erste darauf setzen, dass eine neue GroKo zustande kommt.

Ein einfaches Unterfangen ist das nicht. Die schwarz-rote Neuauflage ist kein Selbstläufer, das zeigt schon der Umstand, dass der Bundespräsident überhaupt eine Vermittlerrolle einnehmen muss. Einem Therapeuten gleich muss er drei Parteivorsitzenden mit jeweils sehr eigenen Nöten bei der gegenseitigen Annäherung helfen.

CDU-Chefin Merkel

DPA Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

In Merkel dürfte das Staatsoberhaupt ironischerweise seine momentan größte Verbündete haben - immerhin stand die CDU-Chefin dem sozialdemokratischen Bundespräsidenten-Kandidat Steinmeier seinerzeit lange skeptisch gegenüber. Die CDU-Chefin will genau wie der erste Mann im Staat eine Große Koalition. Ohne die Verweigerung der SPD hätte Merkel wohl von Anfang auf eine erneute GroKo gesetzt, nun ist nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen ein Bündnis mit der SPD für sie erst einmal alternativlos. Jedenfalls mit Blick auf die stabile politische Verhältnisse, wie die CDU-Chefin immer wieder betont.

Dass eine weitere Koalition mit den Sozialdemokraten auch ihren Autoritätsverfall bremsen und ihre zuletzt nicht mehr ganz so sichere Machtposition stabilisieren würde, dürfte für den Bundespräsidenten kein relevantes Argument sein. Merkel wird aber auch aus diesem Grund bereit sein, der SPD weit entgegenzukommen - dazu gehört, öffentlich keine roten Linien ziehen, wie es manche Parteifreunde bereits tun.

SPD-Chef Schulz

REUTERS Bundespräsident Steinmeier, SPD-Chef Schulz

Das Verhältnis zwischen Steinmeier und Schulz war schon zu gemeinsamen SPD-Zeiten nicht unproblematisch, als Bundespräsident hat er in dem Parteivorsitzenden an diesem Abend nun erst recht seinen sperrigsten Gesprächspartner zu Gast: Schulz hatte sich schon kurz nach der Bundestagswahl und dem verheerenden SPD-Ergebnis so klar für den Gang in die Opposition ausgesprochen, dass der Weg in eine erneute Koalition mit der Union nun sehr schwer zu bewältigen ist. Zumal: Als krachend gescheiterter Kanzlerkandidat hat er nur mit seiner Wir wollen-nicht-regieren-Festlegung seine Autorität innerhalb der Partei halbwegs gerettet.

Andererseits ist die Lage nach dem Jamaika-Scheitern eben eine ganz andere - mit genau diesem Argument dürften Schulz und die SPD-Spitze nun versuchen, ihre Genossen zumindest von Sondierungsgesprächen zu überzeugen. Der Parteitag Ende kommender Woche müsste in diesem Fall seine Zustimmung erteilen. Vor Neuwahlen dürften Schulz (seine erneute Spitzenkandidatur gilt als ausgeschlossen) und die SPD (sie könnte abermals an Stimmen verlieren) am meisten Angst haben, deshalb bliebe höchstens ein Agreement mit der Union über die Tolerierung einer Minderheitsregierung als weitere Option.

CS U-Chef Seehofer

DPA Horst Seehofer

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef erlebt in seiner Partei noch schwerere Tage als Schulz bei den Sozialdemokraten - dafür hätte Seehofer mit einer neuen GroKo viel weniger Probleme als der SPD-Vorsitzende. Für die Christsozialen bietet eine Koalition mit den Sozialdemokraten programmatisch deutlich mehr Überschneidungen als es sie in einem Jamaika-Bündnis mit FDP und Grünen gegeben hätte.

Dazu kommt aus Seehofers Sicht: Sondierungen mit der SPD und anschließend sogar Koalitionsverhandlungen dürften seine innerparteiliche Position stärken. Die CSU dabei vertreten könnte wohl tatsächlich niemand so gut wie er. Und womöglich würde ihm ein Schwarz-Rot sogar noch ein wenig Macht retten. Seine Zeit in Bayern und an der Spitze der CSU mag ablaufen - aber vielleicht würde er ja nochmal Minister in Berlin.

Steinmeier, bundespolitisch erfahren wie kaum ein Bundespräsident vor ihm, kennt all die Hürden auf dem Weg zu einer Großen Koalition. Dennoch setzt er darauf - und will sich nach dem Treffen am Abend vorerst wieder zurückziehen aus dem Stabilisierungs-Management der politischen Verhältnisse. Aber nur, wenn er das Signal bekommt, dass weitere Gespräche zwischen Union und Sozialdemokraten folgen werden.

Wird es aber nichts mit einer Koalition, dann könnte sich das Staatsoberhaupt wohl auch vorstellen, sich mit der Idee einer unionsgeführten Minderheitsregierung anzufreunden, vielleicht sogar mit der FDP oder den Grünen als Partner, toleriert von der SPD, die in zentralen Fragen verlässliche Mehrheiten garantiert.

Nur stabil muss es halt sein. Aber wäre das der Fall?

Am Ende könnte Steinmeier sich ansonsten doch für Neuwahlen entscheiden. Das aber will von seinen Gesprächspartnern an diesem Abend niemand.

Zusammengefasst: Kommt es am Ende doch wieder zu einer Großen Koalition? Auch die Optionen Minderheitsregierung oder Neuwahlen sind nach wie vor denkbar. Immerhin treffen sich die Parteichefs von CDU, CSU und SPD am Abend bei Bundespräsident Steinmeier zu einem ersten Gespräch. Das angepeilte Ergebnis: Eine Annäherung und weitere Gespräche ohne Steinmeier.