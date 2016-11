CDU gegen CSU gegen SPD Auf in den Renten-Wahlkampf

Die Ministerin kann es kaum erwarten an diesem Freitag, ihr Rentenkonzept vorzustellen. Schon Minuten vor dem angekündigten Beginn ihres Auftritts nimmt Andrea Nahles auf dem Podium der Bundespressekonferenz Platz. Auf die Sekunde genau geht es dann los.

Doch so hübsch das zunächst klingt, was sie mitzuteilen hat - die SPD-Politikerin spricht vom "umfassendsten Konzept gegen Altersarmut, das je vorgestellt wurde" -, bei den beiden zentralen Punkten ist sie am Vorabend vom Koalitionsausschuss gestoppt worden: Beim Rentenniveau und den Rentenbeiträgen konnten sich Union und SPD nicht einigen.

"Ich bin enttäuscht", gibt Nahles dann auch zu. Und dass es nun wohl nicht zu vermeiden sei, dass in den nächsten Monaten darüber weiterdiskutiert werde. Mit anderen Worten: Die Rente wird ein Thema im Bundestagswahlkampf 2017. Damit geschieht genau das, was Nahles eigentlich vermeiden wollte.

Ein Wettbewerb von CDU, CSU auf der einen und der SPD auf der anderen Seite um die größeren Renten-Versprechen - davon wird nach Meinung der erfahrenen Wahlkämpferin und langjährigen SPD-Generalsekretärin Nahles am Ende keine der Koalitionsparteien profitieren. Stattdessen werden mitunter unerfüllbare Erwartungen geweckt, mit denen man etwa der Linken und populistischen Parteien Ansatzpunkte für noch unrealistischere Ankündigungen zum Stimmenfang gibt.

Bisher gilt: Das Rentenniveau - also das Verhältnis einer durchschnittlichen Rente zum Durchschnittseinkommen der Beitragszahler - soll bis 2030 nicht unter 43 Prozent sinken, der Beitragssatz nicht über 22 Prozent steigen. Obwohl zuletzt dank der guten wirtschaftlichen Lage das Rentenniveau sogar leicht auf aktuell 48 Prozent angestiegen ist und die Beiträge momentan bei 18,7 Prozent liegen, drohen nach 2030 harte Verschiebungen.

Daher gab es den Plan, eine sogenannte doppelte Haltelinie einzuziehen: Also gesetzlich festzulegen, dass bestimmte Größen beim Niveau und den Beiträgen nicht über-, beziehungsweise unterschritten werden.

Doch darüber konnte in dem gut zweistündigen Gespräch der Koalitionsspitzen am Donnerstagabend keine Einigung erzielt werden. Und das hat die zuständige Ministerin nicht nur enttäuscht - sondern auch sehr überrascht. Denn die Signale entscheidender Akteure hatten offenbar anderes erwarten lassen.

Auch CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel, die gerade erst ihre erneute Spitzenkandidatur für 2017 angekündigt hat, wollte eigentlich vermeiden, dass die Rente zum Wahlkampfthema wird. Nahles' Parteichef Sigmar Gabriel war der Idee zwar zeitweise nicht abgeneigt gewesen, aber er ließ sich von seiner Genossin eines Besseren belehren. Und selbst Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hatte vor dem Treffen aus Nahles' Sicht offenbar Einsicht erkennen lassen. Doch am Ende sagte der CDU-Politiker Nein. Und damit war die Sache gelaufen.

Der Etat-Verantwortliche Schäuble hat natürlich eine andere Sicht auf die Dinge als Nahles: Die Haltelinien-Pläne der Ministerin hätten mit etlichen Milliarden Euro steuerfinanziert werden müssen. Ohne gleichzeitig beim Renteneintrittsalter entsprechend gegenzusteuern, war das Schäuble offenbar zu teuer. Der Chef der Unions-Bundestagsfraktion, Volker Kauder (CDU), sah das offenbar ähnlich. Und von der CSU konnte Nahles ohnehin keine Rückendeckung erwarten: Parteichef Horst Seehofer hätte keine Probleme mit einem Rentenwahlkampf. Die CSU-Forderung nach der sogenannten Mütterrente will man in jedem Fall aufrechterhalten, hieß es.

Manche Einigung gelang am Ende doch

Immerhin konnte sich die Koalition auf ein paar andere Renten-Vorhaben einigen: So beschlossen Union und SPD, die Renten in den neuen und alten Bundesländern anzugleichen. Unklar war allerdings zunächst, ob dies über Steuermittel oder aus den Beiträgen finanziert wird. Die Angleichung soll in sieben Schritten von 2018 an bis 2025 erfolgen - die Ostrenten stiegen demnach also erst 35 Jahre nach der Einheit auf Westniveau. Im Gegenzug werden aber auch die Löhne in Ostdeutschland bei der Berechnung der Renten-Anwartschaften erst dann nicht mehr höher bewertet.

Zudem beschloss die Koalition, dass die Renten für Menschen mit geminderter Erwerbsfähigkeit künftig so berechnet werden, als ob sie bis 65 Jahre gearbeitet hätten, nicht wie heute bis 62. Die Verbesserungen sollen im Zeitraum zwischen 2018 und 2024 erfolgen, bestehende Abschläge bleiben unverändert. Auch die betriebliche Altersvorsorge wird gestärkt. Der entsprechende Gesetzentwurf werde zügig in den Bundestag eingebracht und verabschiedet, ist zu hören.

Endgültig vom Tisch ist dagegen die einst von der damaligen Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) entworfene Solidarrente. Nahles will stattdessen verschiedene Modelle für eine solidarische Lebensleistungsrente prüfen. Ihren Plan, dass dafür auch Selbstständige, die nicht in anderen Versorgungseinrichtungen pflichtversichert sind, in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen, lehnt die Union bisher ab.

Und was wird nun aus den doppelten Haltelinien? Die Ministerin pocht darauf, das Rentenniveau bis 2045 auf 46 Prozent und den Beitragssatz nicht über 25 Prozent steigen zu lassen. Aber mehr als Nahles' Plan ist es eben nicht.