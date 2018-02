GroKo-Verhandlungen Union und SPD wollen Klimaziele per Gesetz festschreiben

Sigmar Gabriel, 58: So schnell kann es gehen: Noch ist der Ex-SPD-Chef populärer Außenminister - in wenigen Wochen aber vielleicht nur noch einfacher Abgeordneter. In der Partei glaubt kaum noch jemand, dass Gabriel der neuen GroKo angehören wird. Zu groß ist der Ärger bei Schulz und seinen Leuten über Gabriels mangelnde Solidarität. Zu tief sitzt die Angst vor drohenden Querschüssen, zu lebendig ist die Erinnerung an seine Zeit als Vorsitzender. Sollte der Parteichef seinen Vorgänger doch ins Kabinett holen, käme dieser für den Bereich Finanzen oder Wirtschaft infrage.