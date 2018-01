Union und SPD Maulkorb für die GroKo-Sondierer

Sie winkten für die Fotografen vom Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft, verbreiteten eifrig Sondierungspapiere und kommentierten jede Wendung vor laufenden Kameras - als Union, FDP und Grüne im vergangenen Jahr die Chancen auf eine Jamaika-Koalition ausloteten, durfte die Öffentlichkeit daran ausführlich teilhaben. Bis die Gespräche platzten.

Nun soll alles anders werden. Wenn Union und SPD von Sonntag an über eine mögliche Neuauflage der Großen Koalition reden, sollen keine Zwischenstände der Verhandlungen kommuniziert werden. Das legten nach SPIEGEL-Informationen beide Seiten am Mittwoch beim Vorbereitungstreffen der Partei- und Fraktionsspitzen fest. So dürfe kein Sondierungsteilnehmer in Talkshows gehen oder Interviews geben.

Außerdem wurden Aufträge an Arbeitsgruppen vereinbart, die bis Donnerstag ihre Gespräche zu 14 Themenfeldern beendet haben sollen.

CDU, CSU und die Sozialdemokraten verabredeten darüber hinaus, den Streit um den Einsatz des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat schnell und einvernehmlich zu lösen. An dem Spitzentreffen hatten am Mittwoch zeitweise auch Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) und Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) teilgenommen. Schmidt hatte kürzlich gegen den ausdrücklichen Willen Hendricks' und auch des Kanzleramts auf EU-Ebene dafür gestimmt, die Zulassung für Glyphosat zu verlängern. Die SPD hatte das als schwere Belastung für Sondierungsgespräche empfunden.

Die Spitzen von Union und SPD hatten nach ihrem Treffen am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung Zuversicht für die anstehenden Sondierungen demonstriert. "Wir starten optimistisch in die Verhandlungen", hieß es in dem im Anschluss verbreiteten Text.

Der Erklärung zufolge haben die Partei- und Fraktionschefs "die inhaltlichen und organisatorischen Voraussetzungen dafür festgelegt, dass ab 7.1.2018 straffe und zielführende Sondierungsgespräche geführt werden können". Zum Ende der am Sonntag beginnenden Sondierungen soll es eine gemeinsame Abschlusserklärung geben.