Koalitionsverhandlungen Worauf Union und SPD sich bisher geeinigt haben

Am Nachmittag kommen erstmals alle 91 Unterhändler von Union und SPD zu einem gemeinsamen Treffen zusammen. Der Plan: Die 18 Arbeitsgruppen präsentieren in der SPD-Zentrale ihre Ergebnisse. Laut CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sind "weit über die Hälfte" der AGs fertig. Doch es gäbe noch einige "große Brocken", bevor der Koalitionsvertrag steht.

Eigentlich soll dies am Sonntag passieren. Doch aufgrund der beiden großen Streitthemen - Angleichung der Arzthonorare für Kassen- und Privatpatienten sowie Ende der sachgrundlosen Befristungen - könnte es auch noch länger dauern. Vorsorglich haben Union und SPD zwei Puffertage für die Verhandlungen eingeplant.

Formate in Koalitionsverhandlungen Dreier-Runde CDU: Parteivorsitzende Angela Merkel

CSU: Parteivorsitzender Horst Seehofer

SPD: Parteivorsitzender Martin Schulz Kleine Runde CDU: Merkel, Unionsfraktionschef Volker Kauder, Kanzleramtschef Peter Altmaier, CDU-Vize und hessischer Ministerpräsident Volker Bouffier, Unionsfraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer

CSU: Seehofer, Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Generalsekretär Andreas Scheuer, Vize-Generalsekretär Markus Blume

SPD: Schulz, Fraktionschefin Andrea Nahles, Generalsekretär Lars Klingbeil, rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, mecklenburg-vorpommerische Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Hamburger Erster Bürgermeister Olaf Scholz (alle drei Parteivizes) Die 18 Arbeitsgruppen und ihre Chefverhandler 1. Europa: Martin Schulz (SPD), Peter Altmaier (CDU), Alexander Dobrindt (CSU)

2. Wirtschaft und Bürokratieabbau: Brigitte Zypries (SPD), Thomas Strobl (CDU), Alexander Dobrindt (CSU)

3. Verkehr und Infrastruktur: Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD), Daniel Günther (CDU), Alexander Dobrindt (CSU)

4. Arbeit, Soziales und Rente: Andrea Nahles (SPD), Karl-Josef Laumann (CDU), Stephan Stracke (CSU)

5. Familien, Frauen, Jugend und Senioren, inklusive Demokratieförderung: Katarina Barley (SPD), Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Angelika Niebler (CSU)

6. Bildung und Forschung: Manuela Schwesig (SPD), Michael Kretschmer (CDU), Stephan Müller (CSU)

7. Digitales: Lars Klingbeil (SPD), Helge Braun (CDU), Dorothee Bär (CSU)

8. Gesundheit und Pflege: Malu Dreyer (SPD), Hermann Gröhe (CDU), Georg Nüßlein (CSU)

9. Finanzen und Steuern: Finanzen und Steuern: Olaf Scholz (SPD), Peter Altmaier (CDU), Andreas Scheuer (CSU)

10. Innen, Recht und Verbraucherschutz: Heiko Maas (SPD), Thomas de Maizière (CDU), Stephan Mayer (CSU)

11. Migration, Integration: Ralf Stegner (SPD), Volker Bouffier (CDU), Joachim Herrmann (CSU)

12. Wohnungsbau, Mieten, Stadtentwicklung: Natascha Kohnen (SPD), Bernd Althusmann (CDU), Kurt Gribl (CSU)

13. Kommunen, ländlicher Raum: Michael Groschek (SPD), Reiner Haseloff (CDU), Kurt Gribl (CSU)

14. Landwirtschaft:: Anke Rehlinger (SPD), Julia Klöckner (CDU), Christian Schmidt (CSU)

15. Energie, Klimaschutz, Umwelt: Barbara Hendricks (SPD), Armin Laschet (CDU), Georg Nüßlein (CSU)

16. Außen, Entwicklung, Verteidigung und Menschenrechte: Sigmar Gabriel (SPD), Ursula von der Leyen (CDU), Gerd Müller (CSU)

17. Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft und Medien: Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft und Medien: Michael Roth (SPD), Monika Grütters (CDU), Dorothee Bär (CSU)

18. Arbeitsweise Regierung und Fraktionen: Andrea Nahles, Carsten Schneider (beide SPD), Volker Kauder, Michael Grosse-Brömer (beide CDU), Horst Seehofer, Alexander Dobrindt (beide CSU) Steuerungsgruppe CDU: Peter Altmaier/Helge Braun, Michael Grosse-Brömer

CSU: Andreas Scheuer, Stefan Müller

SPD: Lars Klingbeil, Carsten Schneider

In vielen Bereichen gibt es bereits eine Einigung. Einige Punkte standen schon im Sondierungspapier, anderes kam in den vergangenen Tagen dazu. Die GroKo-Pläne in der Übersicht:

Rente I: Bis 2025 soll das Rentenniveau, also das Verhältnis der Rente zum Lohn, nicht unter 48 Prozent fallen und der Beitragssatz nicht über 20 Prozent steigen. Das wollen die GroKo-Partner gesetzlich fixieren. Für die Zeit danach soll eine Rentenkommission eingerichtet werden. Mütter, die vor 1992 drei oder mehr Kinder geboren haben, sollen auch das dritte Jahr Erziehungszeit in der Rente angerechnet bekommen.

Rente II: Wer Jahrzehnte gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt hat, soll nach 35 Beitragsjahren eine Grundrente zehn Prozent über der Grundsicherung erhalten. Selbstständige sollen zur Altersvorsorge verpflichtet werden. Wer neu wegen Krankheit frühzeitig Erwerbsminderungsrente bekommt, soll rentenrechtlich so behandelt werden, als wenn er bis zum aktuellen Renteneintrittsalter gearbeitet hätte.

Wer könnte was werden in der neuen GroKo? Angela Merkel, 63: Ihr künftiger Posten ist in einer neuen Koalition von Union und SPD sicher - aus der geschäftsführenden würde wieder eine ganz normale Bundeskanzlerin. Die CDU-Chefin ginge dann in ihre vierte Legislaturperiode als Regierungschefin. Die spannende Frage: bis wann? Noch keinem Kanzler der Bundesrepublik ist der selbstgewählte Abgang gelungen - vielleicht schafft es Merkel. Annegret Kramp-Karrenbauer, 55: CDU-Chefin Merkel hält große Stücke auf die Ministerpräsidentin des Saarlands - sollte die Kanzlerin sie wirklich als Nachfolgerin aufbauen wollen, wäre ein Wechsel ins Bundeskabinett zwingend. Kramp-Karrenbauer hat im Saarland schon so gut wie jedes Ministerium geführt, am besten passen würde sie wohl als Chefin des Ministeriums für Arbeit und Soziales - aber auch das Innenministerium wäre denkbar. Am meisten glänzen könnte sie zweifellos im Außenministerium. Peter Altmaier, 59: Der Mann aus dem Saarland gehört zu Merkels engsten Vertrauten - und würde dennoch gerne die Regierungszentrale verlassen. Als Kanzleramtschef hat er zu wenig eigenen Gestaltungsspielraum. Am liebsten würde der CDU-Politiker dort bleiben, wo er gerade geschäftsführend tätig ist: im Finanzministerium. Altmaier werden zudem Ambitionen auf einen Posten in der EU-Kommission nachgesagt, wo 2019 das Amt seines Parteifreunds Günther Oettinger frei wird. Ursula von der Leyen, 59: Ganz auf sie verzichten wird Merkel wohl kaum - aber dass von der Leyen noch mal einen Karriereschritt im Kabinett macht, gilt als wenig wahrscheinlich. Vieles spricht deshalb dafür, dass sie Chefin des Verteidigungsministeriums bleibt. Thomas de Maiziére, 64: Er hat bereits zum zweiten Mal das Amt des Innenministers bekleidet - einiges spricht dafür, dass de Maiziére dies demnächst zum dritten Mal tun wird. Er könnte allerdings auch wieder Chef des Kanzleramts werden. Jens Spahn, 37:: Der parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium traut sich alles zu - ein Ministerposten steht ihm aus seiner Sicht künftig zu. Weil Spahn als Symbolfigur für die CDU-Erneuerung gilt, spricht auch einiges dafür, dass Merkel ihm diesen Wunsch erfüllt, auch wenn Spahn kein Liebling der Kanzlerin ist. Er könnte das Gesundheitsministerium übernehmen. Julia Klöckner, 45: Sie war schon mal Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium - nun könnte Klöckner ein eigenes Ressort übernehmen. Vorstellbar wären das Familienministerium oder das Bildungsministerium. Und noch eine Variante ist denkbar: Merkel macht ihre Parteifreundin aus Rheinland-Pfalz nicht zur Ministerin, sondern zur CDU-Generalsekretärin. In diesem Amt könnte Klöckner ihr Netzwerk in der Partei ausbauen. Und immerhin: Auch Merkel hat ihre Parteikarriere seinerzeit als Generalsekretärin begonnen. Hermann Gröhe, 56: Wie Peter Altmaier gehört Gröhe zu den wenigen Merkel-Vertrauten - dennoch könnte der bisherige Gesundheitsminister im neuen Kabinett leer ausgehen. Denkbar wäre allerdings auch, dass Gröhe künftig das Kanzleramt leitet. Annette Widmann-Mauz, 51: Als parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsministerium ist die CDU-Politikerin beinahe prädestiniert für den nächsten Karriereschritt: Sie könnte bald selbst Chefin des Hauses werden. Günther Oettinger, 64: Er ist ein politisches Schwergewicht, auch wenn Oettinger in Deutschland vor allem wegen seines starken schwäbischen Akzents und einiger Skandälchen belächelt wird. Die Berufung des EU-Kommissars für Haushalt und Personal ins Kabinett wäre eine Überraschung, aber er würde eine Menge Qualität und Erfahrung mitbringen - beispielsweise als Finanzminister. Martin Schulz, 62: Im Wahlkampf wurde er von seiner Partei noch gefeiert, mittlerweile steht der SPD-Chef stark in der Kritik. Dennoch wird Schulz wohl Vizekanzler, es sei denn, er verzichtet freiwillig. Auch beim Ressort hat er den Erstzugriff. Schulz' Herzensthema ist Europa, deshalb wird erwartet, dass er das Außenministerium übernimmt. Sollte die SPD allerdings das mächtige Finanzressort erhalten, könnte Schulz auch dieses in Betracht ziehen. Sigmar Gabriel, 58: So schnell kann es gehen: Noch ist der Ex-SPD-Chef populärer Außenminister - in wenigen Wochen aber vielleicht nur noch einfacher Abgeordneter. In der Partei glaubt kaum noch jemand, dass Gabriel der neuen GroKo angehören wird. Zu groß ist der Ärger bei Schulz und seinen Leuten über Gabriels mangelnde Solidarität. Zu tief sitzt die Angst vor drohenden Querschüssen, zu lebendig ist die Erinnerung an seine Zeit als Vorsitzender. Sollte der Parteichef seinen Vorgänger doch ins Kabinett holen, käme dieser für den Bereich Finanzen oder Wirtschaft infrage. Katarina Barley, 50: Die Ex-Generalsekretärin der SPD gilt als gesetzt. Sie übernahm im Sommer 2017 das Familienministerium von Manuela Schwesig, zudem ist sie seit der Bundestagswahl geschäftsführende Arbeitsministerin. Diesen Posten könnte sie auch im neuen Kabinett übernehmen; es sei denn, CSU-Chef Horst Seehofer erhebt darauf Anspruch. Dann könnte Barley erneut Familienministerin werden. Olaf Scholz, 59: Hamburgs Regierungschef gilt als zweitmächtigster Mann in der SPD und möglicher Kanzlerkandidat bei der nächsten Bundestagswahl. Beim Parteitag im Dezember wurde Scholz aber nur mit 59 Prozent als SPD-Vizechef wiedergewählt; eine Klatsche für den Mann, der vielen Genossen als zu karriereorientiert gilt. Scholz hat eigentlich keine Ambitionen nach Berlin zu wechseln. Es sei denn, Schulz verzichtet doch auf einen Kabinettsposten - und er könnte Vizekanzler und Finanzminister werden. Heiko Maas, 51: Der Justizminister stand immer wieder in der Kritik, zuletzt wegen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Dennoch gilt der Saarländer als gesetzt für das neue Kabinett - er konnte gut mit Ex-Parteichef Gabriel, auch sein Verhältnis zu Nachfolger Schulz ist prima. Vielleicht winkt Maas sogar eine Beförderung ins Innenministerium. Barbara Hendricks, 65: Die Umweltministerin galt in der vergangenen Legislaturperiode als eher farblos. Beim Glyphosat-Streit mit Landwirtschaftsminister Christian Schmidt zeigte sie sich aber souverän; auch weil sie die Entschuldigung des CSU-Mannes akzeptierte. Sie könnte ihren Posten behalten. Hubertus Heil, 45: Im Wahlkampf stand er treu dem SPD-Kanzlerkandidaten Schulz zur Seite - nun könnte Heil ins Bundeskabinett einziehen. Etwa als Chef des Wirtschaftsministeriums, aber denkbar wäre auch das Bildungsministerium. Eva Högl, 49: Die Juristin gehört seit 2009 dem Bundestag an und gilt als anerkannte Fachpolitikerin der SPD in den Bereichen Justiz und Innenpolitik. Die Berlinerin dürfte den meisten Deutschen bislang unbekannt sein - dennoch werden Högl Chancen auf das Justizministerium zugeschrieben, sollte dies nicht an Maas gehen. Für den eher unwahrscheinlichen Fall, dass die Union auf das Innenministerium verzichtet, käme sie auch hierfür infrage. Christine Lambrecht, 52: Sie hat Außenseiterchancen auf das Justizministerium. Lambrecht war in der vergangenen Legislaturperiode Parlamentarische Geschäftsführerin und ist dabei wenig aufgefallen. Aber sie kommt aus dem einflussreichen hessischen Landesverband - das könnte ihr helfen. Karl Lauterbach, 54: Der Professor, der stets Fliege trägt, ist der Erfinder des Konzepts der Bürgerversicherung. Lauterbachs Fachkenntnisse sind unbestritten, dazu kommt sein enormer Ehrgeiz. Er würde sehr gerne Gesundheitsminister werden. Doch in der SPD ist seine Hausmacht dafür wohl zu klein. Zudem würde die Union das kaum zulassen; zu groß sind die Widerstände bei CDU und CSU gegen die umfassenden Reformpläne Lauterbachs. Horst Seehofer, 68: Sein Amt als bayerischer Ministerpräsident will er in den kommenden Wochen an Markus Söder übergeben - dafür könnte der CSU-Chef noch mal einen Posten im Bundeskabinett übernehmen, die Ministerien für Gesundheit und Landwirtschaft hat er bereits geführt. Dann wäre er zwar Angela Merkel unterstellt, könnte aber weiter eine wichtige Rolle für seine Partei spielen und so möglicherweise sein Vorsitzenden-Amt retten. Passen würde das Ministerium für Arbeit und Soziales. Wichtiger wäre er als Finanzminister - aber ob er dazu Lust hat? Andreas Scheuer, 43: Als Generalsekretär hat er seinem Parteichef Seehofer treu gedient - nun könnte Scheuer den nächsten Karriereschritt als Bundesminister machen. Infrage kommen für ihn das Verkehrsministerium oder das Landwirtschaftsministerium - dessen bisheriger Chef Christian Schmidt wird wohl nicht wieder Minister. Dorothee Bär, 39:: Für die parlamentarische Staatssekretärin im Verkehrsministerium sprechen gleich zwei Gründe: Sie ist eine Frau und unter 40. Damit wäre sie aus Merkels Sicht die ideale Unionsministerin. Bär könnte im Verkehrsministerium als Chefin aufrücken. Gerd Müller, 62: Als Minister für Entwicklungszusammenarbeit hat Müller in den vergangenen vier Jahren keine großen Schlagzeilen, aber seine Sache sehr ordentlich gemacht. Einiges spricht dafür, dass er seinen Job behalten kann.

Familiennachzug: Der Nachzug der Kernfamilie von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz, etwa aus dem Bürgerkriegsland Syrien, bleibt bis zum 31. Juli ausgesetzt. Für die Zeit danach müssen Details noch ausgehandelt und in ein Gesetz gegossen werden. Angepeilt ist Folgendes: Ab dem 1. August sollen auch subsidiär Schutzberechtigte wieder Angehörige nach Deutschland nachholen dürfen. Allerdings nur in begrenztem Umfang von bis zu 1000 Menschen pro Monat, also maximal 12.000 pro Jahr. Wie genau sie ausgewählt werden sollen, ist unklar. Hinzu kommt eine bereits bestehende Härtefallregelung, also eine Klausel für besondere Ausnahmefälle.

Krankenversicherung: Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung sollen wieder zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezahlt werden - das hat die SPD bereits in den Sondierungen durchgesetzt. Derzeit gibt es einen festen allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent, den Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gleichen Teilen zahlen. Dazu kommt aber ein Zusatzbeitrag, den Kassenmitglieder allein schultern müssen. Er liegt im Schnitt bei 1 Prozent.

Pflege: Sofortmaßnahmen für eine bessere Personalausstattung sollen eingeleitet und in einem ersten Schritt 8000 neue Fachkraftstellen geschaffen werden. Zudem sind vereinfachte Möglichkeiten für vorübergehende Aus- und Erholungszeiten für Angehörige geplant. Pflege-Tarifverträge sollen künftig allgemeinverbindlich gemacht werden.

Arbeitsmarkt: Das zunächst gescheiterte Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit soll nun kommen - für Firmen ab 45 Mitarbeitern. Das war ein Ziel der SPD. Bei 45 bis 200 Mitarbeitern soll dieser Anspruch nur einem pro 15 Mitarbeitern gewährt werden müssen. Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung soll um 0,3 Prozentpunkte sinken. Für Langzeitarbeitslose soll ein neues Förderinstrument "Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle" kommen. Ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll den Zuzug ordnen und steuern.

Familien: Das Kindergeld soll um 25 Euro pro Kind und Monat auf 219 Euro steigen - zum Juli 2019 nochmals um 10 Euro und zum Januar 2021 um weitere 15 Euro. Der Kinderfreibetrag steigt entsprechend. Auch der Kinderzuschlag für Einkommensschwache soll erhöht werden. Kinderrechte sollen eigens im Grundgesetz verankert werden.

Bildung: Die Parteien wollen das Grundgesetz ändern, damit der Bund sich stärker am Ausbau von Ganztagsschulen in den Kommunen beteiligen kann. Dazu soll der Artikel 104c des Grundgesetzes geändert werden. Bisher ist eine Finanzhilfe des Bundes nur für finanzschwache Kommunen zulässig. Wie der SPD-Politiker Hubertus Heil sagte, sollen zwei Milliarden Euro für den Ausbau von Ganztagsschulen und für die Betreuung zur Verfügung gestellt werden, zudem soll ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung eingeführt werden. Eine Milliarde soll es für eine Bafög-Reform geben.

Finanzen: Der Solidaritätszuschlag soll schrittweise wegfallen - in dieser Wahlperiode mit einem "deutlichen ersten Schritt", der rund 90 Prozent der Zahler voll entlastet. Steuererhöhungen für die Bürger soll es nicht geben. Für den Haushalt gilt weiter das Ziel einer "schwarzen Null", also keine neuen Schulden. Die Länder sollen bis 2021 insgesamt acht Milliarden Euro für Flüchtlingskosten erhalten.

Sicherheit: Bei den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern sollen je 7500 zusätzliche Stellen geschaffen werden, zudem 2000 neue Stellen in der Justiz. Für den Umgang mit terroristischen Gefährdern sollen bundesweit einheitliche Standards kommen.

Migration: Der Zuzug von Flüchtlingen soll die Zahl von 180.000 bis 220.000 pro Jahr nicht überschreiten. Asylverfahren sollen künftig in "zentralen Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen" stattfinden.

Wohnen: Der Wohnungsbau soll mit Steueranreizen gefördert und Familien sollen bei der Eigentumsbildung unterstützt werden. Die Mietpreisbremse soll auf Wirksamkeit überprüft werden.

Verteidigung: Rüstungsexporte sollen auch mit strengeren Richtlinien weiter eingeschränkt werden. Die Bundeswehrtruppen in Afghanistan und Mali sollen aufgestockt, die militärische Beteiligung am Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" soll dagegen eingeschränkt werden.

Europa: Deutschland soll in die Debatte für eine Stärkung der EU aktiv werden. Gemeinsam mit Frankreich soll die Eurozone reformiert werden. Ziel ist zudem eine "solidarische Verantwortungsteilung in der EU" in der Flüchtlingspolitik. Generell gelte: "Wir sind auch zu höheren Beiträgen Deutschlands zum EU-Haushalt bereit."

Demokratie: Programme gegen Links- und Rechtsextremismus, Islamismus und Antisemitismus sollen ausgebaut werden. Eine Kommission soll Vorschläge für mögliche weitere Elemente direkter Demokratie machen.

Energie und Klimaschutz: Das Klimaschutzziel für 2030 soll "auf jeden Fall" erreicht und die "Handlungslücke" bei der angestrebten Senkung des CO2-Ausstoßes bis 2020 schnellstmöglich geschlossen werden. Die Maßnahmen soll eine Kommission bis Ende 2018 erarbeiten. Beachtet werden sollen Versorgungssicherheit, Sauberkeit, Wirtschaftlichkeit und eine Umsetzung ohne Strukturbrüche. Erneuerbare Energien sollen schneller ausgebaut werden - auf einen Anteil von 65 Prozent am Stromverbrauch bis 2030. Auch der Netzausbau soll schneller werden.

Verkehr: Die zuletzt gestiegenen Investitionen des Bundes in die Verkehrswege sollen "mindestens auf dem heutigen Niveau" fortgeführt werden. Ein "Beschleunigungsgesetz" soll das Planen und Bauen für "Verkehr, Infrastruktur, Energie und Wohnen" erleichtern.

Diesel: Fahrverbote wegen Luftverschmutzung in Städten sollen vermieden werden - unter anderem mit "effizienteren und sauberen Verbrennungsmotoren inklusive Nachrüstungen". Die Kommunen sollen für Luftreinhaltung und Verkehrsprojekte mehr Geld bekommen.

Glyphosat: Nach der umstrittenen weiteren EU-Zulassung soll der Einsatz des Unkrautgifts national beschränkt und "so schnell wie möglich grundsätzlich beendet" werden. Den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen sollen bundesweit einheitliche Regeln verbieten.

Tierschutz: Für Fleisch aus besserer Tierhaltung soll die schon seit Längerem geplante staatliche Kennzeichnung mit einem Tierwohllabel kommen. Das Massentöten männlicher Küken soll beendet werden. "Patente auf Pflanzen und Tiere lehnen wir ab."

Digitalisierung: Bis 2025 soll es flächendeckend schnelles Internet mit Gigabit-Netzen geben. Im Internet sollen weiter alle Inhalte mit gleichem Tempo transportiert werden - die Netzneutralität bleibt.

Verbraucherschutz: Für Fälle mit vielen Betroffenen wie beim Dieselskandal soll eine Musterfeststellungsklage möglich werden.

