Schwestern-Streit Versöhnungstreffen zwischen CDU und CSU findet statt

Das Treffen der Unionsspitzen findet wie ursprünglich geplant in München statt. Darauf haben sich die beiden Parteien verständigt. Am Abend versandte die CDU-Zentrale die Einladung an die Präsidiumsmitglieder zu der Sitzung, die für den 5. und 6. Februar geplant ist. Allerdings seien noch Detailfragen zu klären, hieß es aus Unionskreisen.

Laut Absprache soll CSU-Chef Horst Seehofer bei dem Treffen seine Unterstützung für Angela Merkels Kanzlerkandidatur erklären. Das hatte die CDU zur Bedingung gemacht. Ursprünglich hatte der CSU-Chef erklärt, seine Partei werde alle Personalfragen erst im Frühjahr klären.

In der Frage einer Obergrenze für Flüchtlinge gibt es keine Einigung zwischen den Schwesterparteien. Die CSU wird in einem sogenannten Bayernplan die Obergrenze fordern, die CDU lehnt sie ab.

Seehofer hatte das schon länger geplante Treffen nach dem Terroranschlag von Berlin zunächst wieder in Frage gestellt. Auch aus seiner eigenen Partei war aber der Druck immer größer geworden, den Streit mit der CDU endlich zu beenden.