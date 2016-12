Klage abgewiesen Anwaltspaar darf in Bayern nicht CDU wählen

Zu populistisch, zu rechts, unwählbar - das Anwaltsehepaar Rainer und Christine Roth aus Nürnberg kann mit den Positionen der CSU schon länger nichts mehr anfangen. "Es muss auch in Bayern eine konservative Partei geben, die nicht so wie die AfD ist", sagt Christine Roth.

Deshalb wollen sie und ihr Mann bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr die CDU wählen können. Doch das ist bisher in Bayern nicht möglich. Daher klagte das Ehepaar gegen den Bundeswahlleiter. Aber das Verwaltungsgericht in Wiesbaden wies jetzt das Ansinnen ab.

Aufgeben kommt für das Anwaltspaar aber nicht in Frage: Gegen die Entscheidung ist eine Berufung möglich. Doch bei dem langen Weg durch die Instanzen droht den Roths die Zeit wegzulaufen - die Bundestagswahl ist schon im September.

"Wir halten es für rechtswidrig, dass man als Staatsbürger in Bayern die CDU dort nicht wählen darf", sagte Christine Roth. Aus ihrer Sicht sei das ein Verstoß gegen Artikel 38 des Grundgesetzes. Die Passage sieht die Wahl des Bundestages in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl vor. Das sei durch die derzeitige Struktur aber nicht möglich. Die CDU tauche bei der Bundestagswahl auf dem Wahlzettel ja nicht auf.

"Das sehe ich nicht ein", sagt ihr Mann. Er wolle Kanzlerin Merkel mit seiner Stimme unterstützen. Das Ehepaar will den Fall vor das Bundesverfassungsgericht bringen.

Das Gericht beurteilte den Fall allerdings anders. Es lehnte die Klage der Roths ab. Es gebe keine Rechtsgrundlage für das Begehren, heißt es in der Begründung. Die CDU könne in Bayern allenfalls über eine Bundesliste gewählt werden, die es aber nicht gebe, weil das Bundeswahlgesetz nur Landeslisten vorsieht. Oder sie könne selbst in Bayern über eine Landesliste kandidieren, was sie aber wegen einer Vereinbarung mit der CSU nicht tue, heißt es dort weiter. Aus Sicht des Richters ist der Bundeswahlleiter zudem der falsche Ansprechpartner. Er führe lediglich das Bundeswahlgesetz aus und entscheide nicht über dessen Inhalt.

CDU und CSU bilden im Bundestag eine Fraktionsgemeinschaft. In der zuletzt im September 2013 von Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer unterzeichneten Vereinbarung dazu heißt es, Grundlage seien gemeinsame politische Ziele und die Tatsache, dass sie "in keinem Bundesland miteinander in Wettbewerb" stünden. Die CDU tritt stets in 15 Bundesländern, die CSU nur in Bayern an. Die erste Fraktionsgemeinschaft schlossen die Parteien 1949.

Kürzlich hatte der Rentner Michael Kosmala mit seinen Plänen für Schlagzeilen gesorgt, in Bayern eine CDU zu gründen. Er wird von den Roths juristisch beraten. Doch eine einstweilige Verfügung der Union zerstörte die Pläne des früheren CSU-Mitglieds. Sie verbietet es Kosmala, eine CDU zu gründen und den Namen oder das Logo der Partei zu verwenden.

dpa Michael Kosmala

Der Rentner gab jedoch keine Ruhe und suchte nach einer Lösung.Eine neue Partei namens CDSU sollte es dann einige Wochen später sein - wieder erhielt Kosmala Post. Nun droht ihm wegen eines Verstoßes gegen die einstweilige Verfügung sogar eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Euro oder alternativ eine Haftstrafe.