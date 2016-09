CDU in der Krise: Der Kanzlermalus

Zick Jochen/ action press CDU-Vorsitzende Merkel (beim ARD-Sommerinterview am vergangenen Sonntag in Berlin): Schmaler Grat zwischen Prinzipientreue und Starrsinn

Wer die Kanzlerin im Wahlkampf sehen will, zum Beispiel am vorigen Montag in Schwerin, der muss vorbei an vier breitschultrigen Männern, die die Tür bewachen. Im Strandpavillon versammeln sich 150 geladende Gäste, spontanes Bürgerinteresse ist nicht vorgesehen. Kein Plakat an den umliegenden Straßen verrät, dass die Bundeskanzlerin hier Station macht. Die CDU wirkt wie ein exklusiver Countryclub.

Durch den Abend führt Wolfgang Waldmüller, ein Landtagsabgeordneter mit rosa Krawatte und ordentlichem Bürstenhaarschnitt. Er sagt: "Er ist ein ganz besonderer Anlass, wenn die Bundeskanzlerin der BRD zu uns kommt, herzlichen Dank."

Dünner Applaus.

Merkel spricht ein paar einleitende Worte, sie sagt, dass die CDU Steuererhöhungen verhindert habe, und dankt den Wahlkämpfern. Aber sie wolle den Abend nicht mit langen Vorträgen verbringen. Das Publikum solle zu seinem Recht kommen.

"Fragen?", sagt Herr Waldmüller.