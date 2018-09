CDU in Sachsen Kramp-Karrenbauer lehnt Koalition mit AfD strikt ab

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Spekulationen um eine Koalition ihrer Partei mit der AfD nach der sächsischen Landtagswahl 2019 eine klare Absage erteilt. "Es wird keine Zusammenarbeit oder Koalition mit der AfD geben", sagte Kramp-Karrenbauer den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Das sei Beschlusslage in Präsidium und Bundesvorstand der CDU. Das habe auch der Ministerpräsident und CDU-Landeschef Michael Kretschmer "erneut deutlich gemacht".

Der neue CDU-Fraktionschef im sächsischen Landtag, Christian Hartmann, hatte nach seiner Wahl am Dienstag die Frage nach einer möglichen Koalition mit der AfD offengelassen und solchen Planspielen keine eindeutige Absage erteilt. Daraufhin hatte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ein Machtwort von CDU-Chefin Angela Merkel verlangt.

Bei den letzten Umfragen in Sachsen lag die CDU mit knapp unter 30 Prozent vor der AfD mit 23 bis 25 Prozent.

"Wir sind die Volkspartei der Mitte", stellte Kramp-Karrenbauer jetzt klar. "Wir grenzen uns klar nach rechts und links ab." Sie unterstrich den Anspruch ihrer Partei, einen eigenständigen Kurs zu verfolgen. "Wir bringen das Selbstbewusstsein auf, für uns selbst und unsere Ideen zu werben. Das gilt für Sachsen wie für ganz Deutschland", sagte sie dem RND.

Hartmann hatte seine Haltung zu einer möglichen Koalition mit der AfD mit dem "Respekt vor den Wählerinnen und Wählern" begründet. Ihm komme es darauf an, dass die CDU mit den Antworten und Lösung auf Fragen rund um Strukturveränderungen in der Lausitz durch den Braunkohleausstieg, Rente und in Pflege überzeuge. "Und dann wird sich diese Frage auch nicht stellen", sagte Hartmann.