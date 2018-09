"Es gab keine Pogrome" Sachsen-CDU startet Kampagne auf Facebook

In der Union schwillt seit dieser Woche ein Streit über einen Begriff: Eine "Hetzjagd" soll es bei den Ausschreitungen in Chemnitz gegeben haben, hieß es von Kanzlerin Angela Merkel und ihrem Sprecher Steffen Seibert.

In einer Regierungserklärung widersprach der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer dieser Darstellung. "Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd, und es gab keine Pogrome in dieser Stadt", sagte er.

Nun geht die sächsische CDU auch auf ihrer Facebookseite in die Offensive. Mit der Bemerkung versehen "Noch mal zum Mitschreiben!" zeigt die Landespartei den Ausschnitt aus der Regierungserklärung und fordert die User auf, den Beitrag zu teilen.

Merkel verteidigte ihre Aussagen bereits: "Meine Reaktion ist, dass wir dort Bilder gesehen haben, die sehr klar Hass und damit auch Verfolgung von unschuldigen Menschen deutlich gemacht haben", sagte sie. "Von denen muss man sich distanzieren. Das hat Herr Seibert gemacht, das tue ich - das habe ich auch schon getan."

"Schlimmste Erinnerungen an die 30er Jahre"

Nachdem inzwischen bekannt wurde, dass auch ein jüdisches Restaurant angegriffen wurde, erklärte Kretschmer, er werde den betroffenen Wirt besuchen. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sagte der "Welt am Sonntag": "Hier werden die schlimmsten Erinnerungen an die 30er Jahre wachgerufen."

Bisher ermitteln die Behörden noch, was in Chemnitz genau geschah. Was bisher sicher ist: Am frühen Nachmittag des 26. August, einem Sonntag, rief die AfD zu einer Kundgebung auf. Dem Aufruf folgten etwa hundert Menschen. Diese Veranstaltung blieb laut Polizei störungsfrei.

Wenig später marschierten jedoch 800 Demonstranten durch die Stadt, einige stießen Polizisten zu Boden, andere bedrohten Menschen. Videos in sozialen Medien zeigen Übergriffe auf Migranten. Die Stadt beendete aus Sicherheitsbedenken vorzeitig ihr Stadtfest.

Am Abend des darauffolgenden Montag, 27. August, versammelten sich dann sogar 6000 Rechte und Sympathisanten. Ohne Absprache mit der Polizei marschierte die Gruppe los, einige Teilnehmer skandierten "Wir sind das Volk". Feuerwerkskörper wurden gezündet, Flaschen flogen, Reporter wurden beschimpft. Mehrere Rechtsextreme zeigten den Hitlergruß, die Polizei leitete zehn Ermittlungsverfahren ein.