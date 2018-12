Podcast "Stimmenfang" Endlich streiten die mal

Stimmenfang Podcast #77 - "Jetzt wird wieder diskutiert" - Wie der Wettstreit um den CDU-Vorsitz die Partei befreit Abonnieren

18 Jahre lang gab es für die CDU genau eine Option: Angela Merkel war die einzige Kandidatin, die bei der Wahl für den Parteivorsitz antrat. Und stets stimmten mindestens 88 Prozent der Delegierten für sie - keine Diskussion.

Seit Merkel ihren Rückzug als Parteichefin angekündigt hat, ist alles anders. Erst zum zweiten Mal in der Geschichte der CDU gibt es mehr als einen Bewerber um den Vorsitz. Was hat dieser ungewohnt offene Wettstreit mit der Partei gemacht? Und wird die CDU nach Merkel wieder weiter nach rechts rücken? Darum geht es in dieser Folge von Stimmenfang.

