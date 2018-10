Unions-Bundestagsfraktion Kampfabstimmung um Brinkhaus-Nachfolge

Die Wahl von CDU-Mann Ralph Brinkhaus zum Chef der Unions-Bundestagsfraktion hat vieles durcheinandergebracht im Machtgefüge und bestehende Regeln außer Kraft gesetzt - und so scheint es gerade weiterzugehen: Für die Neubesetzung des Vizepostens für Haushalt und Finanzen, den Brinkhaus bislang innehatte, steht erneut eine Kampfkandidatur bevor - diesmal möglicherweise sogar zwischen drei Bewerbern. Für den neuen Fraktionschef selbst ist das eine unangenehme Situation.

Nach dem Erfolg von Brinkhaus gegen den langjährigen Amtsinhaber Volker Kauder, einen CDU-Abgeordneten aus Baden-Württemberg, steht dieser Landesgruppe nach dem geltenden Proporz der offene Vizeposten zu, für den in der Sitzung der Südwest-Abgeordneten am Montagabend auch deren Vorsitzender Andreas Jung mit 30 Stimmen von 35 Anwesenden nominiert wurde. Doch zwei weitere Abgeordnete aus Baden-Württemberg, der Finanzpolitiker Olaf Gutting und der Haushaltspolitiker Axel Fischer, behalten sich vor, sich in der Fraktionssitzung am Dienstagnachmittag ebenfalls zur Wahl zu stellen.

Ein weiterer Bruch in der Unionsfraktion?

Falls es tatsächlich zu einer Kampfkandidatur kommt, dürfte der Rechtsanwalt Jung die besten Chancen haben, auch wegen des klaren Votums seiner Landesgruppe - andererseits sind seit dem Brinkhaus-Erfolg Prognosen schwierig in der Fraktion. Klar ist: Sollte Jung am Ende unterliegen, wäre das ein weiterer Bruch mit bislang geltenden Regeln und würde für weitere Unruhe sorgen.

DPA Ralph Brinkhaus (CDU)

Der neue Fraktionschef Brinkhaus hat daran kein Interesse und dürfte nach dem Votum der Landesgruppe die Kandidatur Jungs begrüßen. Allerdings ist die Frage, ob er sich hinter den Kulissen oder sogar vor den Abgeordneten in die Angelegenheit einmischen wird: Das Risiko aus seiner Sicht liegt darin, dass er möglicherweise am Ende trotzdem mit einem anderen Fraktionsvize leben müsste, falls Jung nicht gewänne.

Gutting wird offenbar vom einflussreichen Chef des Parlamentskreis Mittelstand, dem baden-württembergischen CDU-Abgeordneten Christian von Stetten, unterstützt. Die Arbeitsgruppe Finanzen der Fraktion hat sich für Gutting ausgesprochen.

Die Personalie dürfte aus Brinkhaus' Sicht auch deshalb heikel sein, weil Gutting als Kritiker von Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel gilt. Die Wahl des neuen Fraktionschefs war in Teilen ebenfalls als Votum gegen Merkel interpretiert worden, weil diese ihren Vertrauten Kauder unterstützt hatte.

Brinkhaus selbst sieht sich nicht als Merkel-Gegner und hat ihrvolle Rückendeckung versprochen und sich für ihre erneute Kandidatur auf dem CDU-Bundesparteitag im Dezember ausgesprochen.