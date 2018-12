CDU-Kandidatenrennen Endspurt

Dass Angela Merkel sich eine entspannte Woche machen würde vor dem großen Finale, davon kann sicher keine Rede sein. Im Gegenteil, in den wie immer vollgepackten Kanzler-Kalender hat sich nun noch die Trauerfeier für den am Wochenende verstorbenen früheren US-Präsidenten George H.W. Bush geschoben, zu der Merkel mal eben über den Atlantik reisen wird. Aber mit Blick auf den Freitag, wenn in Hamburg der 31. Bundesparteitag der CDU beginnt, kann sie nur abwarten.

Ganz im Gegensatz zu ihren möglichen Nachfolgern.

Für Merkel ist die Sache klar: Sie hört nach 18 Jahren an der Parteispitze auf. Dass sie sich ihre Vertraute Annegret Kramp-Karrenbauer als Nachfolgerin wünscht, ist anzunehmen - aber die Noch-Vorsitzende mischt in dem Kandidaten-Rennen nicht mit, das hat Merkel mehrfach betont. Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz dagegen werden bis zum frühen Freitagnachmittag, wenn auf dem Hamburger Messegelände zur Wahl eines oder einer neuen Vorsitzenden aufgerufen wird, um jede Stimme der 1001 Delegierten kämpfen.

Für Kramp-Karrenbauer, Spahn und Merz hat der Endspurt um die Merkel-Nachfolge begonnen, nachdem sie bis Freitagabend binnen 15 Tagen kreuz und quer durch die Republik gereist waren, um sich der Parteibasis auf acht Regionalkonferenzen vorzustellen.

Die CDU-Generalsekretärin, der Bundesgesundheitsminister und der frühere Unionsfraktionschef haben in den vergangenen Wochen ein straffes Programm absolviert: Neben den Regionalkonferenzen stellten sie sich bei den Vereinigungen der Partei wie der Jungen Union oder der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft und weiteren Gruppierungen vor, gaben etliche Interviews, saßen in diversen Talkshows.

Es sieht so aus, als würden die Merkel-Vertraute Kramp-Karrenbauer und der Politik-Rückkehrer Merz das Rennen unter sich ausmachen, Spahn scheint abgeschlagen zu sein. Auf den Regionalkonferenzen erhielt Merz am meisten sicht- und hörbare Unterstützung, eng gefolgt von Kramp-Karrenbauer, in den Umfragen unter allen Wählern beziehungsweise CDU-Sympathisanten liegt sie klar vorn. Aber auch Spahn hat seine Fans und könnte in Hamburg achtbarer abschneiden, als es mancher erwartet.

Wie achtbar, davon hängt am Ende vielleicht ab, ob es zu einem zweiten Wahlgang kommt, wenn im ersten Durchgang niemand mehr als die Hälfte der Delegierten-Stimmen bekommen hat - und wie viele Spahn-Stimmen dann auf seine Kontrahenten zu verteilen sind.

Auch deshalb ist der Endspurt jetzt so wichtig, den die Kandidaten allerdings sehr unterschiedlich angehen. Nachdem Kramp-Karrenbauer noch am Sonntagabend bei "Anne Will" in der ARD zu Gast war, tankt sie nun zu Hause im saarländischen Püttlingen auf. Am Dienstagabend fliegt die langjährige Saar-Ministerpräsidentin nach Berlin zurück, wo für den kommenden Tag schon wieder Interview-Termine warten. Am frühen Mittwochabend ist sie dann in Hamburg zur "Markus Lanz"-Aufzeichnung im ZDF.

Auch ihr Kontrahent Merz ist bei sich zu Hause im Hochsauerland in Brilon, am Dienstagabend besucht er den Kreisverband Fulda - offenbar ein kleines Dankeschön, nachdem ihn die dortigen hessischen Parteifreunde als Kandidaten für den Vorsitz nominiert hatten. Außerdem "nimmt er in dieser Woche langfristig vereinbarte Termine wahr", wie sein Sprecher mitteilt - und bereite sich auf den Bundesparteitag vor.

Spahn ist besonders fleißig

Besonders fleißig ist der scheinbar abgeschlagene Kandidat Spahn in die Woche gestartet, der zusätzlich wegen seiner Funktion als Gesundheitsminister von den Kandidaten ohnehin das größte Pensum in den vergangenen Wochen zu leisten hatte: Er war schon am Montagmorgen bei "Bild" zu einem Leser-Gespräch zu Gast, in den kommenden Tagen absolviert Spahn noch Interviews und wird an seiner Rede auf dem Parteitag feilen.

Werden die Kandidaten versuchen, neue Botschaften zu setzen? Das dürfte schwierig werden. Aber sie müssen im Gespräch bleiben - und sich bemühen, möglichst viele Delegierte von sich zu überzeugen.

Viel wird in diesen Tagen telefoniert, auch wenn von den Kandidaten keiner die komplette Liste der Delegierten hat. Aber es hilft ja schon, wenn man nochmal mit dem einen oder anderen einflussreichen und gut vernetzten Parteifreund spricht.

Auch die Frage, wie es nach der Wahl weitergeht, dürfte in diesen Telefonaten eine Rolle spielen: Wer auch immer Merkel nachfolgt, wird eine Person für den Posten des Generalsekretärs benennen, die die Delegierten dann wohl gleich am Samstag wählen können. Dabei wird das Ziel sein, das eigene Profil zu erweitern. Die Sorge, dass sich ein Teil der Fans der beiden Unterlegenen enttäuscht von der CDU abwendet, ist weiterhin gegeben.

Das heißt: Gewinnt Kramp-Karrenbauer, die mittigste im Kandidaten-Trio, dürfte sie einen Mann mit eher konservativem Profil nominieren. Spekuliert wird über den Chef der Mittelstandsvereinigung MIT, Carsten Linnemann und den Chef der Jungen Union, Paul Ziemiak. Merz, der selbst als klassischer Konservativer aus den alten Ländern gilt, würde demnach eher eine Frau, vielleicht sogar aus dem Osten benennen.

Der Countdown läuft.

