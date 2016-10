Einstweilige Verfügung CDU lässt Gründung eines bayerischen Landesverbands verbieten

Das Verhältnis von CDU und CSU war in der Flüchtlingspolitik in den vergangenen Monaten - vorsichtig formuliert - unterkühlt. Die Differenzen zwischen Kanzlerin Angela Merkel und dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer waren so groß, dass manch einer wieder einmal laut über eine Trennung der Union nachdachte.

In der Regel handelt es sich bei solchen theoretischen Gedankenexperimenten um reine Muskelspiele. Einer dagegen wollte Nägel mit Köpfen machen: Michael Kosmala, 57 Jahre, Ex-Mitglied der CSU in Bayern. Er rief im Internet zur Gründung eines CDU-Verbandes in Bayern auf - und präsentierte sich selbst als "designierten Vorsitzenden".

Das ging den Christdemokraten nun allerdings zu weit. Wie nun bekannt wurde, ließ die Bundes-CDU die Gründung eines Bayern-Verbandes gerichtlich untersagen - per einstweiliger Verfügung. Ein Justizsprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Süddeutschen Zeitung". Demnach stimmte das Bonner Landgericht am 11. Oktober einem von CDU-Anwälten geforderten Erlass zu.

Nach Ansicht der Partei-Juristen greift Kosmala mit seinem Aufruf "in rechtswidriger Weise in die Namens- und Markenrechte" der CDU sowie "in deren Selbstorganisationsrecht" ein, wie die Zeitung berichtete. Zudem erwecke er "den falschen Eindruck, als sei er in irgendeiner Weise legitimiert", einen CDU-Verband zu gründen.

Angeblich 1000 Interessenten

Kosmala hatte erstmals Anfang März im Internet seine Pläne verbreitet. Seinen Angaben zufolge hat er inzwischen die Adressen von etwa 1000 Interessierten. Er sei vor allem über die harte Flüchtlingspolitik der CSU verärgert und unterstütze den eher offeneren Kurs von CDU-Chefin Merkel.

Sollte sich Kosmala nicht an die Verfügung des Gerichtes halten, drohe ihm ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro, ersatzweise Ordnungshaft, heißt es nun. Aufgeben will Kosmala aber wohl nicht. "Notfalls gehe ich bis vor das Bundesverfassungsgericht", sagte er.

Für das Recht, die CDU in Bayern wählen zu können, kämpft auch ein Rechtsanwalt aus Nürnberg. Nachdem ein entsprechender Antrag beim Bundeswahlleiter in Wiesbaden abgelehnt worden sei, habe er per Post eine Klage zum Verwaltungsgericht in Wiesbaden geschickt, sagte Rainer Roth. Sollte er dort ebenfalls scheitern, wolle auch er bis zum Bundesverfassungsgericht gehen.

Roth sagte, er könne die CDU nicht zwingen, auch in Bayern anzutreten. Es sei aber "eine Unverschämtheit und eine Einschränkung meiner Wahlrechte", dass ihm dies nicht auf anderem Wege möglich gemacht werde. Seinen Wunsch, die CDU wählen zu können, begründete der Jurist mit der "Kompetenz und Besonnenheit" von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).