Diskussion über Ende der Ära Merkel Spahn sieht "überall gute Leute" in der CDU

Die CDU diskutiert immer intensiver über das Ende der Ära von Kanzlerin und Parteichefin Angela Merkel. Er sehe seine Partei personell für die Zeit nach Merkel gewappnet, sagte das Präsidiumsmitglied Jens Spahn. Die CDU habe überall gute Leute, sagte er in einem Interview mit der österreichischen "Die Presse am Sonntag".

Konkret nannte Spahn, der als einer der Wortführer der jüngeren CDU-Politiker gilt, den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, den thüringischen Parteichef Mike Mohring, die CDU-Vizevorsitzende Julia Klöckner und die Bundestagsabgeordneten Paul Ziemiak und Carsten Linnemann. Auf die Frage, ob es Kandidaten gebe, die auch sofort das Ruder übernehmen könnten, antwortete Spahn: "Nach meiner Erfahrung hat sich immer jemand gefunden, wenn es soweit war."

Spahn gilt selbst als Hoffnungsträger vieler jüngerer CDU-Politiker und möglicher Kandidat für höchste Aufgaben in der Zeit nach Merkel. Er war von seinen Verbündeten zuletzt immer wieder öffentlich genannt worden als künftiger Minister in einer Großen Koalition oder als neuer CDU-Generalsekretär.

Merkel steht innerparteilich in der Kritik, weil die Partei bei den Koalitionsverhandlungen das Finanzministerium an die SPD und das Innenministerium an die CSU abgetreten hat. Auch Spahn, derzeit noch geschäftsführender Finanz-Staatssekretär, nannte den Verlust der Ministerien einen "harten Schlag".

Spahn sprach sich für einen Wettbewerb um die Spitzenposition in der CDU aus, "wenn es soweit ist". "Wir sind doch nicht in einer Monarchie, in der man seine eigene Nachfolge selbst regelt", sagte der Vertreter des konservativen Parteiflügels. "Wenn es soweit ist, dann werden sich Kandidaten auch durchsetzen müssen." Zuvor hatte der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Willsch die CDU bereits aufgerufen, sich auf die Zeit nach Merkel vorzubereiten.

Koch fordert Merkel auf, ihre Nachfolge zu regeln

Der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch (CDU) forderte Merkel auf, ihre Nachfolge zu regeln. "Die Parteiführung, und eben auch die Vorsitzende Angela Merkel, schulden den Wählern eine Antwort auf die Frage, welches die nächste Generation ist, die Verantwortung übernimmt", sagte Koch der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

So etwas könne man "entweder von oben gestalten, also die nächste Generation ins Kabinett holen", oder es geschehe "aus einer innerparteilichen Opposition" heraus. Koch machte deutlich, dass er den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther und Spahn zum Führungsnachwuchs in der CDU zählt. Er halte es nicht für sinnvoll, mit einem Wechsel an der Parteispitze bis zur nächsten Wahl zu warten.