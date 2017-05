Nach NRW-Wahl Union wirbt für Schwarz-Gelb im Bund

Zweierbündnisse abseits der Großen Koalition waren in der Politik schon fast Geschichte - in den neu gewählten Parlamenten mit fünf oder sechs Parteien waren für eine Mehrheit meist drei Parteien nötig. Doch in Nordrhein-Westfalen haben CDU und FDP im neuen Landtag nach der Wahl eine knappe Mehrheit. Führende Unionspolitiker sehen das schon als Zeichen für die Bundespolitik.

"Wir wollen Schwarz-Gelb", sagte der stellvertretende Unions-Fraktionschef im Bundestag, Michael Fuchs, dem "Handelsblatt". CDU-Parteivize Thomas Strobl sagte, der Wahlausgang in NRW habe die Behauptung widerlegt, dass Schwarz-Gelb überhaupt keine Mehrheit mehr bekommen könne. Das sei "ein schönes Signal für die Zeit bis zum 24. September". An dem Tag findet die Bundestagswahl statt. Umfragen sehen allerdings derzeit im Bund keine Mehrheit für Union und FDP.

Die schwarz-gelbe Euphorie teilen zudem nicht alle in der CDU. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte bereits vor einigen Wochen die Große Koalition für die Gesetzesverschärfungen in der Innenpolitik gelobt. Ähnliche Kompromisse wie mit der SPD im Bereich Innere Sicherheit wären mit der FDP oder den Grünen nicht möglich gewesen, sagte de Maizière bei einer Veranstaltung im Bundestag.

Sondierungsgespräch vereinbart

CDU-Vize-Chefin Julia Klöckner forderte FDP-Chef Christian Lindner auf, in Nordrhein-Westfalen ein schwarz-gelbes Bündnis einzugehen. "Wenn Herr Lindner sagt, die CDU sei nicht sein Wunschpartner, soll er sagen, wer denn dann sein Wunschpartner ist: SPD, Grüne, Linke, AfD?", sagte sie der "Rheinischen Post".

In NRW hat die siegreiche CDU mit der FDP ein erstes Sondierungsgespräch vereinbart; der genaue Termin ist noch offen. Lindner hatte sich nach der Wahl zurückhaltend gegeben. "Ich bin nämlich nicht der Wunschkoalitionspartner von Herrn Laschet und er nicht meiner", sagte er in der ARD.

CDU-Landeschef Laschet hatte am Montag Signale Richtung FDP gegeben, ohne sich klar festzulegen. Mit der FDP sehe er Gemeinsamkeiten bei der Bildung, in der Wirtschaftspolitik oder beim Bürokratieabbau. Anders sehe es aus beim Thema innere Sicherheit aus. (Lesen Sie hier eine Analyse zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden von CDU und FDP in NRW)

CDU und FDP kämen bei einem Bündnis nur auf die sehr knappe Mehrheit von einer Stimme. Eine Große Koalition könnte sich dagegen auf eine breite Parlamentsmehrheit stützen - die hat die SPD jedoch ausgeschlossen.