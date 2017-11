Nach Jamaika-Scheitern CDU-Parteitag findet nicht mehr im Dezember statt

Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen wird sich die CDU nicht wie geplant am 16. Dezember zu einem Parteitag treffen. Das Delegiertentreffen werde zu einem späteren Zeitpunkt einberufen. Das meldeten die Nachrichtenagenturen dpa und Reuters. Sie beriefen sich auf Teilnehmerkreise der CDU-Präsidiumssitzung in Berlin.

CDU-Chefin Angela Merkel hatte zugesagt, anders als früher auf einem ordentlichen Parteitag über einen möglichen Koalitionsvertrag abstimmen zu lassen. Zu dem Delegiertentreffen am 16. Dezember war allerdings noch nicht förmlich eingeladen worden.

Armin Laschet, CDU-Vizevorsitzende, hat sich derweil für Gespräche über eine Große Koalition und gegen eine Minderheitsregierung ausgesprochen. Seine Meinung sei, dass eine "Minderheitsregierung eine schlechte Lösung ist, weil eine Minderheitsregierung nicht die Stabilität für eine Regierung hat, die man in Europa und in Deutschland und in der Welt im Moment braucht", sagte der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen in der ARD-Sendung "Anne Will".

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) könne sich nicht für jede einzelne Entscheidung etwa auf EU-Ebene Partner suchen, die dann Forderungen für eine Zusammenarbeit stellten. "Dieses Geschacher ist schlecht für Deutschland in dieser Phase."

Malu Dreyer von der SPD würde eine Minderheitenregierung tolerieren. In dem Gespräch der Parteichefs von CDU, CSU und SPD mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier müsse offen über Alternativen zu einer erneuten Großen Koalition gesprochen werden, sagte Dreyer. "Ich persönlich bin der Auffassung, dass wir einen guten Weg gemeinsam gehen könnten, wenn wir die neue Bundesregierung dulden."

In "wichtigen, staatstragenden" Themen könne sich die SPD mit der Union natürlich verständigen, schlug Dreyer vor. "Wir sollten Mut haben auch mal für einen neuen Weg." Die SPD tue sich "sehr, sehr schwer mit der Großen Koalition".